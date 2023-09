Wer am Freitagabend in den Himmel schaute, konnte dort für kurze Zeit je nach Wetterlage viele sich bewegende Lichter entdecken. Für die "Perlenkette" gibt es eine rationale Erklärung.

Diese Lichter waren am Freitagabend über Gomadingen-Marbach (Kreis Reutlingen) auf der Schwäbischen Alb zu sehen. SWR Vanessa Sieck

Ein ungewöhnlicher Anblick für viele Menschen unter anderem in Baden-Württemberg: Eine Art "Perlenkette" aus rund 20 Lichtern zog am Freitagabend gegen 21 Uhr über den Himmel. Geräusche waren nicht zu vernehmen und nach mehreren Minuten waren die Lichter wieder verschwunden. Was steckt dahinter?

Auch bei der Stuttgarter Sternwarte lösten die Erscheinungen einige Anrufe aus. "Zehn Menschen haben schon bei uns angerufen", sagte eine Sprecherin dem SWR. Bei den Polizeidienststellen im Land gibt es dagegen keine Meldungen.

Satelliten eines Raumfahrtunternehmens

Für einen UFO-Alarm gibt es aber keine Notwendigkeit. "Mit großer Sicherheit handelt es sich um den Start einer Rakete, die Satelliten des Raumfahrtunternehmen SpaceX ins All bringt", so die Sprecherin weiter. Dies passiere derzeit immer wieder, sei also kein seltenes Phänomen. Auch eine halbe Stunde zuvor sei so eine Rakete gestartet. Wenn die Rakete die richtige Höhe erreicht habe, werden die rund 20 Satelliten herausgelassen und verteilen sich dann. "Für einen kurzen Moment sieht das dann tatsächlich wie eine Perlenkette aus", so die Sprecherin.

Die Sichtungen sind nicht nur in Baden-Württemberg möglich. "Theoretisch kann man die Satelliten in der ganzen nördlichen Hemisphäre entdecken", so die Sternwarten-Sprecherin weiter. Die Sichtbarkeit sei aber stets von der Wetterlage abhängig, Wolken würden die Sicht stören.

Nach Angaben der Seite "Find Starlink", auf der sich die Routen nachvollziehen lassen, bewegten sich die Satelliten von Nord-Westen in Richtung Süd-Osten.

Neue Chance am Samstagabend

Der SWR konnte in Gomadingen (Kreis Reutlingen) eine Aufnahme des Lichterphänomens machen. Dort gab es eine sternenklare Nacht und somit beste Sichtverhältnisse für Sternengucker. In anderen Regionen könnten Wolken einen Strich durch die Rechnung gemacht haben. Wer die "Perlenkette" verpasst hat, bekommt am Samstag zur gleichen Zeit eine zweite Chance. Auch dann ist laut "Find Starlink" wieder ein Start mit voraussichtlich "guter Sichtbarkeit" angekündigt.