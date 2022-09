Wie kann ich Starlink-Satelliten am Himmel sehen?

Elon Musks Firma SpaceX schickt in der Nacht vom 4. auf den 5. September 300 weitere Starlink Satelliten in den Orbit. Wir haben die besten Tools zusammengestellt, die einem bei der Sichtung helfen:

Mit den Starlink Satelliten bringt Elon Musk schnelles Internet in entlegene Orte. Nach jedem neuen Start fliegen die Satelliten erstmal in einer Kette beieinander, bevor sie sich auf die für sie vorgesehenen Umlaufbahnen verteilen. Es ist ein Spektakel, die Satelliten in dieser Formation als „Perlenkette“ am heimischen Himmel fliegen zu sehen.

Starlink Fakten: Bis 2025 will SpaceX 12.000 Starlink Satelliten ins All schicken. Eine Genehmigung für weitere 30.000 steht noch aus. So entsteht ein riesiges Satellitennetzwerk, mit dem schnelles Internet theoretisch überall auf der Erde verfügbar gemacht werden kann. Die Satelliten werden von einer Falcon 9 Rakete von SpaceX in den Erdorbit geschossen. Hier lösen sie sich und die Rakete landet wieder Heil auf der Erde. Im September sind noch vier weitere Falcon 9 Starts geplant, mit jeweils ca. 300 weiteren Starlinks an Bord. Es gibt auch Kritik: Bisher sind Unternehmen wie SpaceX nicht verpflichtet, sich um anfallenden Weltraumschrott durch defekte Satelliten zu kümmern. Außerdem wird die Sicht für Astronomische Untersuchungen gestört und das Kollisionsrisiko für andere Raketen ist erhöht. Außerdem kommt es immer mal wieder vor, dass Starlink-Satelliten abstürzen.

So kann man die Starlink-Satelliten am besten beobachten

Allerdings müssen einige Faktoren stimmen, damit sie beim Vorbeifliegen überhaupt zu erkennen sind. Zum einen muss es an der eigenen Position dunkel sein. Zum anderen müssen die Satelliten in hunderten Kilometern Höhe allerdings noch von der untergehenden Sonne angestrahlt werden. Ein gutes Zeitfenster wären die ersten ein bis zwei Stunden nach Sonnenuntergang. Außerdem darf man noch auf wolkenfreien Himmel, und klare Sicht hoffen. Damit das Satelliten-Gucken funktioniert, haben wir die besten Tools für Sie zusammengestellt:

satellitemap.space:

Jeder weiße Punkt ist ein Starlink Satellit. Das grüne Symbol ist die ISS. https://satellitemap.space/

Auf satellitemap.space kann man ganz einfach auf einer drehbaren Erdkugel die allermeisten Starlink Satelliten sehen. Ihre Position wird in Echtzeit angezeigt, man kann also ihre aktuellen Bewegungen verfolgen. Die Seite eignet sich besonders gut, um die Vorfreude zu steigern. Wenn man schon weiß, dass eine Kette Starlinks bei einem vorbeifliegt, sieht man diese so stetig näher kommen. So verpasst man auf keinen Fall den richtigen Moment, um in den Himmel zu schauen!

Auf der Seite kann man übrigens auch Weltraumstationen wie die ISS und andere Satelliten verfolgen. Passend zur Website gibt es kostenpflichtige Apps für iOS und Android.

findstarlink.com

In der findstarlink App kann man sich auch Erinnerungen für jeden einzelnen Starlink setzen. https://findstarlink.com/#2892794;3

Wer Grundkenntnisse in Englisch vorweisen kann, hat mit findstarlink.com ein sehr mächtiges Tool zur Hand. Nur schnell den Wohnort oder genaue Koordinaten mit Breiten- und Längengraden angegeben und schon bekommt man alle möglichen Starlink Sichtungen der folgenden Tage angezeigt. Dabei sind die Satelliten direkt nach ihrer Sichtbarkeit geordnet, mit „good“-, „average“- oder „poor“ visibility. Dazu wird einem der genaue Zeitpunkt angezeigt, an dem sich der Starlink über der angegebenen Position befindet, mit einem Spielraum von plus/minus zehn Minuten.

Zusätzlich erhält man noch ein paar Informationen, zum Beispiel in welche Richtung man am besten schauen sollte. Findstarlink gibt es auch als kostenlose App für Android und iOS. Hier kann man Benachrichtigungen aktivieren, die an eine Starlink-Sichtung erinnern sollen.

Satellite Tracker by Star Walk

Die mit Abstand hübscheste App, die einem neben Starlink auch die aktuelle Position von anderen Satelliten und Raumstationen zeigt, ist Satellite Tracker by Star Walk. Zusätzlich werden einem auch hier Voraussagen für die eigene Position und angaben zur Sichtbarkeit gemacht. Damit ist die App für iOS und Android ein gutes Komplett-Paket, kostet allerdings nach einer einwöchigen Testphase 0,99€ im Monat.