Ministerpräsident Kretschmann hat ein neues Produktionsgebäude des Technologieunternehmens Tesat in Backnang eröffnet. Die Firma stellt Kommunikationssysteme für Satelliten her.

Das Technologieunternehmen Tesat hat am Firmensitz in Backnang (Rems-Murr-Kreis) die weltweit erste Anlage zur industriellen Fertigung von Laser-Terminals für die Satellitenkommunikation in Betrieb genommen. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) besuchte Tesat im Rahmen seiner Sommertour und eröffnete dabei das neue Produktionsgebäude. Es kostete knapp 25 Millionen Euro.

Laserterminals für Datentransfer zwischen Weltall und der Erde

In dem neuen Fertigungsgebäude in Backnang entstehen Laserterminals für den schnellen und sicheren Datenaustausch zwischen Satelliten im Weltall und der Erde. Der Laserstrahl ist schnell und sorgt via Satellit für die Übertragung von Unmengen an Daten aus dem All auf die Erde. Dies ist Grundlage für Navigationssysteme, Streamingdienste oder Fernsehen per Satellit.

Technik der Firma Tesat wie dieses Gerät ermöglichen die Kommunikation von Satelliten mit der Erde. SWR SWR

Bis zu 200 neue Arbeitsplätze in Backnang geplant

Wegen des steigenden Bedarfs wächst das Unternehmen. Die Airbus-Tochter will künftig fünf Satelliten-Laserterminals pro Tag fertigen, vor kurzem war es noch eines im Jahr. Damit komme die Serienproduktion in der Raumfahrt auch in Deutschland an. Es gebe weltweit kaum Telekommunikationssatelliten ohne Equipment aus Backnang, sagte Tesat-Geschäftsführer Thomas Reinartz. Die Airbus-Tochter hat 1.100 Beschäftigte in Backnang und will mit dem Ausbau der Produktion bis zu 200 neue Arbeitsplätze schaffen.

Kretschmann: BW wichtiger Standort für Luft- und Raumfahrtbranche

In Baden-Württemberg erwirtschaftet die Luft- und Raumfahrtbranche mit 16.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mehr als fünf Milliarden Euro pro Jahr. Damit gehört das Land laut Staatsministerium zu den wichtigsten Standorten der Branche in Deutschland. Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hob die Bedeutung für den Wirtschaftsstandort hervor. 40 Prozent aller Arbeitsplätze in der Luft- und Raumfahrtindustrie in Deutschland befänden sich in Baden-Württemberg. Diese Spitzentechnologie wirke sich auch auf andere Branchen aus, so Kretschmann gegenüber dem SWR. Die Landesregierung investiert von 2023 bis 2026 42 Millionen Euro in ihre Luft- und Raumfahrtstrategie.

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) eröffnet mit Vertretern der Backnanger Firma Tesat deren neue Produktionsanlage. SWR SWR

Sommertour führte Kretschmann in Region Stuttgart

Kretschmann ist im Rahmen seiner Sommertour am Mittwoch in der Region Stuttgart unterwegs gewesen. Geplante Stationen waren dabei außer Tesat in Backnang auch zwei Projekte der Internationalen Bauaustellung 2027. Diese befinden sich in Wendlingen am Neckar (Kreis Esslingen). Das "Neckarspinnerei-Quartier", ein zum Teil denkmalgeschütztes Industriegebäude, stand als Erstes auf dem Programm. Die Gewerbefläche dort wird noch bis Oktober im Rahmen eines Pilotprojekts als Wohnhaus genutzt. Außerdem sollen auf dem Gelände auch Unternehmen und Geschäfte Platz finden. Teil der Tour war auch das größte Holzparkhaus Deutschlands, das Parkhaus Schwanenweg. Das nachhaltige Parkhaus ist fast vollständig aus Holz gebaut und speichert dadurch große Mengen CO2.