Auf dem Stuttgarter Weindorf werden wieder Viertele ausgeschenkt - unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen. Neu ist dieses Jahr eine App zur besseren Orientierung.

Die offizielle Eröffnung des 48. Stuttgarter Weindorfs findet am Mittwochabend im Innenhof des Alten Schlosses statt. Doch schon seit dem Mittag werden in den Lauben auf dem Marktplatz, dem Schillerplatz und in der Kirchstraße regionale Weine ausgeschenkt und Speisen verkauft. Bis zum 8. September hat das Weindorf täglich von 11:30 bis 23 Uhr geöffnet. Donnerstags bis sonntags geht es eine Stunde länger.

Stuttgarter Weindorf: App mit interaktivem Lageplan

Der Preis für das Viertele, also Rot-, Rosé- oder Weißwein im traditionellen 0,25-Liter-Glas, ist in diesem Jahr wieder etwas gestiegen. Vereinzelt sind auf den Getränkekarten der Wirte Angebote zwischen 5,50 und 6 Euro zu finden. Was es in den einzelnen Lauben zu essen gibt, können die Besucherinnen und Besucher dieses Jahr zum ersten Mal auf einem interaktiven Lageplan in der App "UpVisit" nachsehen. Außerdem wird dieses Jahr erstmals eine CO2-Bilanz des Weindorfs erstellt. Damit soll in Zukunft der ökologische Fußabdruck der Veranstaltung gesenkt werden.

Nach Anschlag in Solingen: Angepasste Waffenverbotszone

Die Stadt Stuttgart hat sich nach dem Anschlag in Solingen dazu entschlossen, die Waffenverbotszone der Innenstadt an die Öffnungszeiten des Weindorfs anzupassen. Das heißt, die strengeren Regeln gelten damit nicht nur in den Abend- und Nachtstunden rund um die Wochenenden, sondern an jedem Tag zu den Öffnungszeiten des Weindorfs.

Die Polizei und Sicherheitskräfte werden stark präsent sein bei dieser Veranstaltung. Außerdem werden wir die Waffen- und Messerverbotszone ausweiten. Sie wird zeitlich für den gesamten Öffnungszeitraum des Stuttgarter Weindorfs gelten.

Außerdem soll es während des Weinfestes verstärkt Polizeikontrollen geben. Dafür hat Oberbürgermeister Frank Nopper (CDU) extra eine Polizeiverordnung erlassen. Taschenkontrollen an den Eingängen zum Weindorf wird es jedoch weiterhin keine geben.