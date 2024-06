Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Natalja Kurz.

6:31 Uhr FSME-Fälle nehmen zu Kaum zurück aus dem Garten oder vom Spaziergang, muss man sich die Tierchen vom Körper sammeln. Statistiken bestätigen die Befürchtungen, dass in diesem Jahr besonders viele Zecken unterwegs sind. Denn laut Robert Koch-Institut (RKI) sind alleine in Baden-Württemberg seit Jahresbeginn 59 neue FSME-Fälle registriert worden. Zum Vergleich: Im gleichen Zeitraum des Vorjahres waren es nur 46 Fälle. FSME-Viren werden vor allem von Zecken auf den Menschen übertragen und können beispielsweise eine Entzündung des Gehirns oder der Hirnhaut auslösen. Bereits Anfang des Jahres hatten Forschende vorausgesagt, dass es wegen der milden Witterung ein besonders zeckenreiches Jahr werden könnte. In Baden-Württemberg sind dem Gesundheitsministerium zufolge bis auf den Stadtkreis Heilbronn alle Stadt- und Landkreise FSME-Risikogebiete. Video herunterladen (10,4 MB | MP4)

6:14 Uhr Tatverdächtiger nach Angriff in Fanzone in Stuttgart in U-Haft Morgen erst geht die Europameisterschaft weiter, dann geht es für Deutschland im Spiel gegen Dänemark um den Einzug ins Viertelfinale. In Stuttgart selbst wird kein Achtelfinale ausgetragen, die Ereignisse von Mittwochabend sind aber immer noch Gesprächsthema: Ein 25-Jähriger wurde festgenommen und sitzt mittlerweile in Untersuchungshaft, weil er drei Menschen mit einem Messer in der Fanzone verletzt haben soll. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft von gestern Abend wird ihm ein versuchtes Tötungsdelikt vorgeworfen. Es ist weiterhin unklar, wie das Messer in die Fanzone gelangen konnte. "Wir sind entsetzt über diese Tat, die unser friedliches Fußballfest überschattet", ließ sich Clemens Maier, Bürgermeister für Ordnung, Sicherheit und Sport, gestern in einer Mitteilung zitieren. Video herunterladen (53,3 MB | MP4)

6:07 Uhr Wettervorhersage für BW: Erst ist es gewittrig und nass, dann freundlich Es ist schwül und wechselhaft in Baden-Württemberg. Heute gibt es mal Wolkenfelder und mal scheint die Sonne. Über den Tag hinweg können besonders im Osten und Süden des Landes einzelne Gewitter entstehen. Die Temperaturen steigen auf 24 Grad im Hochschwarzwald und bis 30 Grad in der Kurpfalz. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (36,6 MB | MP4)

6:01 Uhr Das wird heute wichtig Mehrere Jahre nach dem Mord an einem Immobilienunternehmer aus Horb am Neckar (Kreis Freudenstadt) muss sich jetzt ein weiteres Gericht mit dem Fall beschäftigen. Der Bundesgerichtshof (BGH) hat ein Urteil des Rottweiler Landgerichts in Bezug auf einen Mitangeklagten aufgehoben und verwies die Sache an eine Strafkammer des Landgerichts Tübingen zurück. Dort beginnt heute der Prozess. In Heidelberg findet eine Gedenkfeier für den vor knapp einem Monat im Dienst getöteten Polizisten Rouven Laur statt. Auf Initiative vieler afghanischer Mitbürger und Mitbürgerinnen lädt die Begegnungsstätte "Café Talk" ab 18 Uhr zur Gedenkfeier im Haus an der Lutherkirche ein. Mit veranstaltet wird die Gedenkfeier von der muslimischen Gemeinde, dem Asylarbeitskreis Heidelberg, der Diakonie Heidelberg sowie der evangelischen und katholischen Kirche. Die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit gibt am Vormittag (9:55 Uhr) die Arbeitsmarktdaten für den Juni bekannt. Experten gehen davon aus, dass sich bei der Zahl der Arbeitslosen im Land im Vergleich zum Mai nicht viel geändert hat. Im Mai waren in Baden-Württemberg rund 262.466 Menschen arbeitslos gemeldet. Das entsprach einer Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent.