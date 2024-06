Nach der ersten Hitze der vergangenen Tage geben Schulen im Land erstmals 2024 hitzefrei. Was Schüler freut, stellt Eltern vor Herausforderungen und die GEW fordert Baumaßnahmen.

Klettern die Temperaturen morgens schon nach oben, ist es den Schulen im Land freigestellt, hitzefrei zu verkünden. In Heilbronn-Franken machen einige Schulen bereits davon Gebrauch - so zum Beispiel das katholische Bildungszentrum St. Kilian in Heilbronn. Andere wiederum verzichten darauf.

GEW: Schulen oft in baulich schlechtem Zustand

Voraussetzung für Hitzefrei ist am Heilbronner Bildungszentrum St. Kilian, dass um 10 Uhr 25 Grad im Schatten gemessen werden, sagt Andrea Trunzer, Schulleiterin der Grundschule. Der landesweite Richtwert liegt bei 25 Grad um 11 Uhr. Ob es dann wirklich hitzefrei gibt, liege ganz im Ermessen der jeweiligen Schule, erklärt Volker Dörfler vom Staatlichen Schulamt Heilbronn. Und das sei auch abhängig vom Schulgebäude und der baulichen Verfassung, ergänzt seine Kollegin Bettina Hey vom Schulamt in Künzelsau (Hohenlohekreis).

Gerade deshalb fordert Harald Schröder, Kreisvorstand der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) aus Weinsberg (Kreis Heilbronn), endlich an vielen Schulen im Land die notwendigen Sanierungsarbeiten voranzubringen.

Wir haben viele Schulen [...] mit einer ganz schlechten Beschattung, wo über Glasflächen viel Hitze reinkommt und wir haben viele Schulen, wo es schwierig ist, zu lüften.

Das müsse angegangen werden, sagte Schröder dem SWR. Wenn diese baulichen Voraussetzungen endlich geschaffen würden, dann wäre auch die Notwendigkeit für hitzefrei viel seltener der Fall.

Schwitzen in der Oberstufe

Hitzefrei gibt es laut GEW nicht für berufliche Schulen, ebenso wenig für die gymnasiale Oberstufe. In weiterführenden Schulen, zum Beispiel im Main-Tauber-Kreis, wird oft ganz darauf verzichtet. Zusätzliche Fehlstunden wären schließlich bei ohnehin dünner Personaldecke ein heißes Thema, müssen die Einrichtungen doch Schülerinnen und Schüler zum jeweiligen Abschluss führen. So sind zum Beispiel am Elly-Heuss-Knapp-Gymnasium in Heilbronn derzeit mündliche Abitur-Prüfungen.

Ganztagsbetreuung muss gewährleistet sein

An der Elly-Heuss-Knapp Gemeinschaftsschule in Heilbronn ist Hitzefrei keine Option. Nicht weil es dort nicht auch heiß wäre - gerade in den provisorischen Container-Klassenzimmern ist es immer sehr warm, monierten Schülerinnen und Schüler schon im vergangenen Sommer. Da die Schule eine Gesamtschule ist, muss sie aber eine ganztägige Betreuung bis zum Nachmittag gewährleisten. Darauf müssen sich Eltern verlassen können, so Schulleiterin Dorothea Piontek. Dennoch versuche man, bei Hitze individuelle Lösungen mit den Eltern zu finden, sodass das jeweilige Kind früher heimkönne.

Ein leer gefegter Schulhof in Heilbronn: Das katholische Bildungszentrum St. Kilian hat erstmals in dieser Woche den Schülerinnen und Schülern hitzefrei gegeben. Pressestelle Katholisches Bildungszentrum St. Kilian

Lautsprecherdurchsage in der Grundschule

Im katholischen Bildungszentrum St. Kilian in Heilbronn "gibt es eine tolle Sache", verrät Schulleiterin Andrea Trunzer. Denn per Lautsprecher wird in der Grundschule verkündet: "Hitzefrei! Und die Schulleitung spricht dann - und dann ist ein Jubel im ganzen Haus zu hören."

Schulleiterin: Kein Kind wird vor die Schultür gesetzt

Die Schülerinnen und Schüler freut es, einfach früher heimzudürfen. Eltern hingegen erfahren oftmals sehr kurzfristig per Schul-Messenger oder E-Mail von der Tatsache, dass die Kinder früher heimkommen. "Eine Herausforderung", sagt eine Mama aus Heilbronn, "die es zu meistern gilt."

Früher Feierabend machen muss allerdings niemand, beruhigt Schulleiterin Andrea Trunzer in Heilbronn: "Wer sein Kind nicht früher abholen kann, der darf sich sicher sein, dass sein Kind bis zum normalen Betreuungsende betreut wird."