An der Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule in Heilbronn wartet man seit Jahren auf einen Anbau. Stattdessen gibt es Container - und die werden wohl noch eine ganze Weile stehen.

Die Stadt Heilbronn hat der Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule mehr Platz versprochen. Ein Gemeinderatsbeschluss von Mitte Februar dieses Jahres besagt, dort soll im Sommer noch einmal ein Containerpavillon mit drei Klassenzimmern aufgestellt werden. Das sorgt für Kritik, wie der SWR bereits berichtete.

Die Schule wünscht sich nämlich etwas anderes: einen ordentlichen Erweiterungsbau. Darauf wartet die Schulleitung bereits seit neun Jahren. Jetzt zeigt sich: bis dieser Erweiterungsbau tatsächlich genutzt werden kann, wird es noch mindestens bis 2031 dauern.

Hauptgebäude mehr als ausgelastet

Die Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule im Stadtteil Böckingen platzt aus allen Nähten. Seit 2015 etwa hat sich die Schülerzahl im Grunde verdoppelt. Das liegt auch daran, dass andere Schulen in der Umgebung geschlossen wurden. Rektorin Dorothea Piontek muss also kreativ werden. So nutzt sie im Schulgebäude wirklich jeden Zentimeter: Die Bücherei ist zeitgleich Krankenzimmer und im Schülercafé wird auch unterrichtet.

Seit vier Jahren gibt es zwei Container mit vier Klassenzimmern hinter dem Schulgebäude. Dass im Sommer jetzt weitere Container folgen werden, ist nicht die Perspektive, die sich die Rektorin wünscht.

Ich kann es den Schülerinnen und Schülern und auch den Eltern gar nicht mehr erklären, warum es nicht zu einem Anbau kommt und warum es jetzt so lange dauert.

Rektorin Dorothea Piontek hätte lieber einen ordentlichen Erweiterungsbau als Übergangslösungen aus Blech. SWR

Unterricht im Container: Heiß und laut

Schülerinnen und Schüler müssen seit 2020 einen weiten Weg von den Containern zum Hauptgebäude gehen. Dort sind etwa die Toiletten oder auch Fachräume. Außerdem waren gerade anfangs die Pausenzeiten an den Containern nicht gerade luxuriös; zunächst gab es keine Bänke, keine Sitzgelegenheiten und im Sommer wird der Container außen so heiß, dass man sich nicht mal anlehnen kann.

Auch im Container selbst ist es nicht angenehm, erzählt Samed Özer, der seine letzten beiden Schuljahre in den Containern verbracht hat. "Also das Schlimmste war im Sommer, da war es wirklich viel zu heiß", erzählt er. Dazu sei es sehr laut in den hellhörigen Containern.

Der Unterricht im Container sieht allerdings fast normal aus. Nur etwas eng geht es zu. SWR

Stadt Heilbronn verweist auf andere Projekte und Dynamik

Seit neun Jahren schon klopft die Schulleitung bei der Stadt an, wo der Anbau bleibt. Dort verweist Cornelius Krähmer, Abteilungsleiter Schulbau, auf die Priorisierung. Andere Schulen seien zuerst dran gewesen. Es dauere eben, bis der Schulentwicklungsplan abgearbeitet sei. Außerdem würden sich die Schülerzahlen dynamisch entwickeln. Laut Krähmer braucht es immer Interimslösungen. "Wir sind mit Containerlösungen in diesem Fall durchaus zufrieden", sagt er.

Die Planung des Erweiterungsbaus an der Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule könnte 2026 beginnen. Frühestens 2031 könnte der Anbau dann fertig sein. Doch auch da will sich die Stadt nicht festlegen. Das lasse sich heute nicht professionell beantworten, so Krähmer.

Quadratisch, praktisch, gut - Cornelius Krähmer von der Stadt ist mit Containern als Übergangslösung zufrieden. SWR

Schule muss Anwärtern absagen

Das Interesse an der Elly-Heuss-Knapp-Gemeinschaftsschule ist trotzdem groß. Derzeit laufen die Anmeldetage für das kommende Schuljahr. Es sieht so aus, als könnte Rektorin Dorothea Piontek nicht alle aufnehmen, die ihre Schule besuchen wollen: "Ich glaube, die Wünsche hierherzukommen sind größer als das, was wir liefern können. Ich denke, wir können keine vierzügige fünfte Klasse sein."

Die Probleme werden also auch mit neuen Containern nicht weniger. Und auf einen ordentlichen Erweiterungsbau muss die Rektorin wohl noch etliche Jahre warten.