Nach Feuer an Schule: Kein Präsenzunterricht, Container-Lösung angedacht

Nach einem Brand an der kaufmännischen Schule in Nagold (Kreis Calw) können Schüler nicht mehr am Präsenzunterricht teilnehmen. 70 Container sollen nun die Klassenzimmer ersetzen.

Vor zwei Wochen haben Unbekannte einen Mülleimer in der Berufsschule angezündet. Dadurch haben sie ein ganzes Stockwerk in Brand gesetzt und einen Schaden von mehreren hunderttausend Euro Schaden angerichtet. Insgesamt kann man zehn Klassenzimmer nach dem Feuer nicht mehr nutzen. Der Unterricht kann dementsprechend noch nicht in Präsenz stattfinden, weshalb die Schülerinnen und Schüler momentan den Fernunterricht besuchen müssen.

Hunderttausende Euro Schaden - Renovierung dauert

Nach Angaben des Landratsamts Calw sollen die Container monatlich 62.000 Euro kosten und nach den Faschingsferien geliefert werden. Da die Renovierung der Klassenzimmer einige Monate in Anspruch nehmen wird, sollen die Container bis zum Ende der Arbeiten als Klassenzimmer-Ersatz dienen.

Doch nicht nur die Zerstörungen in der Berufsschule beschäftigen die Polizei. Auch in der Zellerschule GMS Nagold und im Otto-Hahn-Gymnasium Nagold wurde eingebrochen. Zum Teil haben die Diebe Bargeld in geringen Mengen mitgenommen, zum Teil auch Schäden verursacht. Und damit nicht genug: Nach Angaben der Polizei wurde auch in der Nacht auf Donnerstag noch einmal dort eingebrochen. Die Hintergründe zu dieser Tat sind noch unklar.

Was ist an Nagolder Schulen los?

Da die Ermittlungen noch laufen, will die Polizei sich nicht zu den möglichen Hintergründen der Taten äußern. Man schicke die Streifen jetzt häufiger gezielt an die Schulen, so ein Sprecher.