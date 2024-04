Auf dem richtigen (Rad-)Weg - ADFC lobt und kritisiert Heilbronn

In Heilbronn haben am Sonntag Radfahrende für ein sichereres Radnetz in Heilbronn demonstriert. Vor allem für Kinder fordern sie mehr Sicherheit und einen besseren Ausbau.

Für mehr Sicherheit für Radfahrerinnen und Radfahrer hat der ADFC am Sonntag zur Rad-Demo durch Heilbronn aufgerufen. Neben Kritik und Forderungen hatte der Vereinsvorstand aber auch Lob für die Stadt übrig. Insbesondere für Kinder müsse aber noch mehr gemacht werden, meint Dennis Hirschmann, Vorstandsmitglied des Heilbronner ADFC. Am Sonntag waren über 50 Menschen mit ihren Rädern durch Heilbronn unterwegs, um unter anderem für mehr Sicherheit für junge Radfahrende in Heilbronn zu demonstrieren. Ein Kritikpunkt des ADFC, den auch mehrere Demoteilnehmende nannten, sind fehlende durchgängige Radwege. Viele würden im „Nichts“ enden, da brauche es noch mehr Ausbau. Immerhin der Austausch und die Zusammenarbeit seit gut. Vor allem das Heilbronner Bauamt wurde gelobt. Die Beschilderung könnte noch verbessert werden, kindgerechter sein. Kidical Mass-Demo in Heilbronn. SWR SWR Rad-Demos in ganz Deutschland Kidical Mass ist ein bundesweites Aktionsbündnis, welches sich für mehr Sicherheit und Kinder auf deutschen Straßen einsetzt. Insbesondere "Schulstraßen" ist eines der Ziele des Bündnisses. Damit soll im Umfeld einer Schule oder Kita ein temporärer, sicherer und autofreier Bereich entstehen.