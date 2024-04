per Mail teilen

Das Start-up HyImpulse will in Australien die erste deutsche kommerzielle Trägerrakete steigen lassen. Das Besondere: Sie wird durch einen Antrieb auf Kerzenwachs-Basis befeuert.

Das Raketen-Start-up HyImpulse aus Neuenstadt am Kocher (Kreis Heilbronn) plant in dieser Woche den ersten Testflug einer Forschungsrakete. Von Australien aus soll die Suborbitalrakete auf 60 Kilometer steigen. Das Zeitfenster für den Start liegt zwischen dem 29. April und dem 6. Mai. Die Forscher aus Neuenstadt wollen zeigen, dass ihre Technik funktioniert, denn die Rakete wird durch einen innovativen Antrieb mit Paraffin, also Kerzenwachs, befeuert.

Erster Flugtest nach 18 Jahren Forschung

Es ist der erste Flugtest für das Team, das seit 2006 an dem Antrieb forscht. Gestartet wird vom australischen Raketentestgelände Koonibba aus, die zwölf Meter lange Rakete wurde per Schiff dorthin transportiert. Neben dem ersten Einsatz von Paraffin als Treibstoff ist es gleichzeitig auch noch der erste rein privat finanzierte Raketenstart aus Deutschland.

Der Einsatz von Kerzenwachs gilt als sicherer, nachhaltiger und billiger als bisherige Raketentreibstoffe. Sowohl Treibstoff als auch Triebwerk sollen dann später in einer größeren Rakete mit der Bezeichnung SL1 zum Einsatz kommen. Damit will HyImpulse den Transport von zwei bis drei Kleinsatelliten pro Flug in eine niedrige Erdumlaufbahn anbieten.