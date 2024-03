per Mail teilen

Vor genau 15 Jahren, am 11. März 2009, hat ein ehemaliger Schüler an der Albertville-Realschule in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) und auf der Flucht nach Wendlingen (Kreis Esslingen) 15 Menschen getötet - und schließlich sich selbst. Auch dieses Jahr wurde der Opfer gedacht.