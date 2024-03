Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungen erinnern die Menschen in Winnenden (Rems-Murr-Kreis) an die Opfer des Amoklaufs vor 15 Jahren. 2009 hatte der 17-jährige Tim K. an der Albertville-Realschule neun Schülerinnen und Schüler sowie drei Lehrerinnen erschossen. Auf der Flucht tötete er drei weitere Menschen und am Ende erschoss sich selbst.