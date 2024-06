Es braut sich erneut etwas zusammen: Auch am Donnerstag werden schwere Gewitter mit Starkregen in Baden-Württemberg erwartet. Besonders diese Orte müssen den Himmel im Auge behalten.

Der Deutsche Wetterdienst hat am Donnerstagmittag eine Unwetterwarnung vor schwerem Gewitter für Baden-Württemberg herausgegeben. Die höchste Warnstufe - Stufe 4 von 4 - gilt aktuell für den Regierungsbezirk Freiburg. Weitere besonders betroffene Gebiete - mit Stufe 3 von 4 - sind die Stadt Stuttgart sowie Kreise Böblingen, Calw, Tübingen, Rottweil und Tuttlingen. Hier sagt der Wetterdienst "schwere Gewitter mit heftigem Starkregen und Hagel" voraus. Die Lage ist dynamisch und es könnten noch Orte dazukommen.

Nochmal eine Warnstufe niedriger - "Warnung vor markantem Wetter mit Gewitter" heißt das im Fachjargon - gilt für die Kreise Freudenstadt, Reutlingen, Biberach, Sigmaringen, den Alb-Donau-Kreis und die Stadt Ulm, den Zollernalbkreis, den Ortenaukreis, den Kreis Breisgau-Hochschwarzwald und die Stadt Freiburg. Auch hier kann es noch Bewegungen auf der Wetterkarte geben.

Karte wird geladen ... Wird geladen ... Regionale Warnungen Der Deutsche Wetterdienst (DWD) informiert laufend über die Warnsituation in Deutschland. In der Wochenvorhersage und dem Warnlagebericht für die nächsten 24 Stunden wird dargestellt, in welchen Regionen mit besonderen Ereignissen zu rechnen ist. Die Landkreiswarnungen werden sehr kurzfristig vor den Warnereignissen herausgegeben, um möglichst genau sein zu können.

Wenn Sie auf einen Landkreis auf der Karte klicken, wird Ihnen die entsprechende Warnung angezeigt.

Bereits am Mittwoch schwere Gewitter in BW

Eine Gewitterfront hatte bereits am Mittwoch Spuren in Baden-Württemberg hinterlassen. So musste beispielsweise am Bodensee in Markdorf (Bodenseekreis) ein Campingplatz wegen Überflutung geräumt werden. In Oberteuringen standen Straßen im Ortskern unter Wasser. In Stuttgart waren am Mittwoch die Fanzonen der Fußball-Europameisterschaft wegen des Gewitters zeitweise geleert und geschlossen worden.