Unwetter haben die Regionen Bodensee und Oberschwaben schwer getroffen. Straßen sind teils überflutet, Keller und Unterführungen geflutet. Die aktuelle Lage.

Unwetter in der Bodenseeregion haben am Mittwoch zu Überschwemmungen, gefluteten Straßen, vollgelaufenen Kellern und auch zu Stromausfällen geführt. Die Feuerwehren sind in vielen Gemeinden im Dauereinsatz, in Markdorf werden Campingplatzgäste per Radlader evakuiert.

Feuerwehr: Campingplatz Markdorf wird evakuiert

Feuerwehr und DLRG evakuieren derzeit in Markdorf (Bodenseekreis) den Campingplatz. Mehr als 60 Einsatzkräfte von Feuerwehr, DLRG und Rotem Kreuz sind im Einsatz und holen aktuell die letzten Gäste mit Radladern vom Gelände. Insgesamt wurden rund 200 Personen evakuiert.

In Markdorf muss der Campingplatz wegen des Unwetters geräumt werden. SWR Nadine Ghiba

In Oberteuringen (ebenfalls Bodenseekreis) stehen Straßen unter Wasser, wie Fotos auf Facebook zeigen. Die Gemeinde Oberteuringen hat einen Krisenstab eingerichtet und schreibt auf Facebook von vollgelaufenen Kellern in vielen Teilen der Gemeinde. Anwohnerinnen und Anwohner werden dazu aufgerufen, wenn möglich den Strom im Keller abzuschalten. Auch im benachbarten Deggenhausertal kam es zu Starkregen.

Auf einem Video auf Facebook ist zu sehen, dass auch die B33 bei Bitzenhofen neben Oberteuringen unter Wasser steht:

https://www.facebook.com/reel/1013330207010173

Stromausfälle in Ravensburg, geflutete Unterführungen in Singen

Auch in Ravensburg gab es heftige Regenfälle. Ein Einfamilienhaus in Vogt (Kreis Ravensburg) geriet wohl durch einen Blitzeinschlag in Brand, die Feuerwehr konnte den Brand aber löschen. Laut dem Netzbetreiber TWS kommt es außerdem in Weingarten und Ravensburg zu Stromausfällen.

In Singen am Hohentwiel sind zwei Unterführungen unter den Bahngleisen wegen des Hochwassers gesperrt. Fotos auf Facebook zeigen Autos, die bis zu den Scheiben unter Wasser stehen.

#HelloNyár #SingenPosted by Zábrák-Velencei Evelin on Wednesday, June 26, 2024

Hochwasser: Steigende Pegel an Radolfzeller Aach und Rotach

Laut Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) der Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg hat die Radolfzeller Aach am Pegel Rielasingen (Kreis Konstanz) gegen 10:30 Uhr den Stand eines zweijährigen Hochwassers erreicht. Die Rotach und kleinere Flüsse sind laut Innenministerium im Bereich Deggenhausertal über die Ufer getreten. Anwohner werden gebeten, sich von überfluteten Gebieten und Kellern fern zu halten.

Deutscher Wetterdienst warnt vor lokal extremen Unwettern

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt lokal vor extremen Unwettern mit Regenmengen von vereinzelt bis zu 80 Litern pro Quadratmeter. Auch in anderen Regionen in Baden-Württemberg soll es Unwetter geben:

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.