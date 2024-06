Schwere Gewitter und teils heftiger Starkregen ziehen am Mittwoch über BW. In der Bodenseeregion gibt es bereits Überschwemmungen. Folgen hat das Wetter auch in der Landeshauptstadt.

In vielen Regionen Baden-Württembergs sorgen schwere Gewitter am Mittwoch für Beeinträchtigungen, überflutete Straßen und vollgelaufene Keller. Laut Experten des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könne es im Tagesverlauf vielerorts blitzen, donnern und sehr nass werden. Bereits am Vormittag gab es einzelne Überschwemmungen in der Bodenseeregion.

Überschwemmungen am Bodensee: Feuerwehren im Dauereinsatz

Dort gab es schwere Gewitter mit Starkregen. Die Feuerwehren waren in vielen Gemeinden im Dauereinsatz, mancherorts kam es zu vollgelaufenen Kellern, überfluteten Straßen und Stromausfällen. Laut der dortigen Feuerwehr wurde in Markdorf (Bodenseekreis) ein Campingplatz evakuiert. In Oberteuringen standen Straßen im Ortskern unter Wasser. Auch in Ravensburg gab es heftige Regenfälle.

Im Bereich Deggenhausertal (Bodenseekreis) waren die Rotach und weitere kleinere Flüsse zum Teil über die Ufer getreten. Anwohnerinnen und Anwohner wurden gebeten, sich von überfluteten Gebieten und Kellern, die unter Wasser stehen, fernzuhalten. Im Tagesverlauf beruhigte sich die Lage in den betroffen Gemeinden, die Feuerwehr war allerdings bis in den Abend hinein damit beschäftigt, Wasser aus vollgelaufenen Kellern abzupumpen.

Gewitter um Stuttgart: Auswirkungen auf Fußball-EM

Die Unwetter erreichten ab Mittwochnachmittag auch andere Landesteile: Für den Alb-Donau-Kreis und den Regierungsbezirk Stuttgart warnte der DWD vor extremen Unwettern mit heftigem Starkregen bis 60 Liter pro Quadratmeter und Sturmböen bis 80 Kilometer pro Stunde. Bereits am Mittag hatte der DWD Unwetterwarnungen für die Regierungsbezirke Tübingen, Freiburg, Karlsruhe und Stuttgart ausgesprochen.

Aufgrund der Unwetterwarnung wurden die für die EM-Partien am Mittwoch geöffneten Fan-Zones in Stuttgart kurzzeitig geräumt. Die Fans auf dem Marktplatz und dem Karlsplatz waren wegen eines Unwetters gebeten worden, Schutz in Gebäuden zu suchen. Das Public Viewing auf dem Schlossplatz mit bis zu 30.000 Fans öffnete daher zunächst nicht wie geplant um 16 Uhr, sondern mit Verspätung.

Auch der Zugverkehr im Großraum Stuttgart wurde durch das Wetter beeinträchtigt: Ein Kurzschluss zwischen Ludwigsburg und Backnang führte laut Bahn zu Ausfällen bei der S-Bahn der Linie S4. Zwischen Ebersbach/Fils und Göppingen wurde der Streckenabschnitt für den Zugverkehr auf unbestimmte Zeit gesperrt. Verzögerungen und Teilausfälle seien möglich, teilte die Deutsche Bahn mit.

Die aktuellen Unwetterwarnungen für Baden-Württemberg:

Unwetter-Folgen in Baden-Württemberg: Schlammlawine im Kreis Ludwigsburg

Im Rems-Murr-Kreis traten Bäche und Flüsse über die Ufer und Wasser lief mehrere Zentimeter hoch über mehrere Straßenkreuzungen und in Unterführungen, etwa in Berglen, Winnenden, Burgstetten, Schorndorf und Miedelsbach. In Leutenbach bei Winnenden drohte das Wasser auf die B14 zu laufen. Im nördlichen Landkreis Ludwigsburg kam es infolge des Unwetters zu zahlreichen Einsätzen von Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr meldete aus Affalterbach mehrere Einsätze, unter anderem eine Schlammlawine im Bereich Wolfsölden. Die Kreisstraße zwischen Affalterbach und Erdmannhausen und die Landesstraße zwischen Marbach am Neckar und Affalterbach standen laut Polizei teilweise unter Wasser und mussten gesperrt werden, ebenso die Kreisstraße zwischen Erdmannhausen und Kirchberg an der Murr.

Auch im nördlichen Baden-Württemberg hatten heftige Gewitter Konsequenzen: Im Rhein-Neckar-Kreis versperrten Bäume die Landstraße zwischen Sinsheim und Weiler. In Sinsheim selbst standen eine Unterführung sowie mehrere Straßen unter Wasser. Auch in das Technikmuseum Sinsheim sei Wasser in die Ausstellungshalle eingedrungen, so die Feuerwehr. Im Neckar-Odenwald-Kreis sind laut Polizei einige Bäume umgestürzt. Durch starken Regen sind in der Region Heilbronn teils Gullydeckel hochgedrückt worden, auch überflutete Keller und Straßen wurden gemeldet. Durch Windböen flogen Äste durch die Luft, ein Baum fiel offenbar auf ein Auto.

Nach der kurzzeitigen Räumung der Fanzones für die Fußball-Europameisterschaft in der Stuttgarter Innenstadt hat die Polizei Entwarnung gegeben. "Alle Fan Zones sind wieder geöffnet", teilte sie auf X mit. SWR

Weitere Gewitter in der Nacht zu Donnerstag möglich

In der Nacht auf Donnerstag soll es vor allem im Osten von Baden-Württemberg weiter Schauer und Gewitter geben - jedoch schwächer. Lokal ist laut den Meteorologen weiterhin Starkregen möglich.

Am Freitag soll es im Süden und Osten anfangs noch freundlich und meist trocken werden. Vom Westen soll laut DWD schauerartiger Regen mit lokalen Gewittern durchziehen. Am Nachmittag können dann im Osten und Süden kräftige Gewitter mit Unwettergefahr durch heftigen Starkregen, größeren Hagel und teils schwere Sturmböen aufkommen.

Auch der Samstag soll zunächst vielerorts heiter oder sonnig und zumeist trocken starten, mit teils dichten Wolken im Nordwesten und Norden. Am Nachmittag kann es laut DWD dann aber im Südwesten und Westen zu Gewittern und Unwettern kommen. Die Höchsttemperaturen im Norden erreichen 21 bis 27 Grad, im restlichen Land 27 bis 33 Grad.

Die Wetteraussichten für die kommenden Tage - der Wetterbericht von Dienstagabend:

SWR-Wetterexperte: Örtlich Überschwemmungen möglich

Der Grund dafür sei, dass der Wind in der Höhe momentan nur sehr schwach wehe und Gewitter deshalb tendenziell länger an einem Ort blieben. In der Folge falle auch der Regen länger an einer Stelle. "Wenn Gewitter ziehen, ist das weniger extrem", erklärt der Wetterexperte.

Laut SWR-Wetterexperte Gernot Schütz sind durch die Gewitter in Baden-Württemberg örtlich durchaus Überschwemmungen möglich. "In manchen Orten können Straßen überschwemmt und Gullis hochgedrückt werden, auch vollgelaufene Keller kann es geben", so Schütz. Es sei mit Regenmengen von 20 bis 40 Litern pro Quadratmeter zu rechnen, punktuell womöglich auch noch mehr.

Boden hat bereits viel Wasser aufgenommen

Ein weiteres Problem ist Schütz zufolge, dass der Boden wegen des vielen Regens in den letzten Wochen und Monaten bereits vollgesogen ist und das Wasser deshalb aktuell nicht mehr so gut aufnehmen kann. "Im Grunde war es seit Oktober, November in Baden-Württemberg zu nass, deshalb ist auch der Grundwasserstand überdurchschnittlich hoch", erklärt der Experte.

Mit Hochwasser an größeren Flüssen wie Rhein und Donau sei jedoch nicht zu rechnen. Lediglich kleinere Flüsse und Bäche südlich der Donau könnten über die Ufer treten. In der Folge rechnet Schütz auch mit einem weiteren Anstieg des Bodenseepegels.