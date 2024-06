In der Region Heilbronn-Franken ist die Feuerwehr am Mittwochabend wegen des Unwetters an mehreren Orten im Einsatz gewesen. In der Nacht kamen keine weiteren Einsätze hinzu.

Starker Regen und Wind haben auch in Heilbronn-Franken ihre Spuren hinterlassen. Laut Polizei gab es am Mittwochabend unter anderem in Heilbronn, Obersulm, Beilstein, Bad Rappenau, Massenbachhausen (alle Kreis Heilbronn) und Öhringen (Hohenlohekreis) Einsätze. In der Nacht auf Donnerstag blieb es weitestgehend ruhig, es kamen keine neuen Unwetter-Einsätze hinzu, sagte ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Heilbronn dem SWR. Man sei bis in die Nacht hinein noch damit beschäftigt gewesen, die bestehenden Einsätze vom Abend abzuarbeiten. Windböen und überflutete Keller Der betroffene Stadt- und Landkreis Heilbronn scheint bei dem Unwetter glimpflich davongekommen zu sein, sagte der Heilbronner Kreisbrandmeister Bernd Halter dem SWR. 140 Einsätze wurden in der Leitstelle gemeldet. Schwerpunkt lag auf dem westlichen Landkreis Heilbronn – betroffen waren unter anderem Schwaigern und Eppingen. Ein Mensch wurde bei einem Unfall verletzt, als ein Baum in Schwaigern auf ein Auto fiel. Ansonsten wurden die Feuerwehren zu vollgelaufenen Kellern, hochgedrückten Gullys und heruntergefallenen Ästen gerufen. Im Heilbronner Stadtteil Biberach liefen an mehreren Stellen Keller voll, die von der Feuerwehr ausgepumpt wurden. Auch im Kreis Schwäbisch Hall gab es am Mittwochabend einige Einsätze. Auch hier kamen in der Nacht keine weiteren hinzu. Baden-Württemberg Deutscher Wetterdienst Unwetterwarnung für Baden-Württemberg In Teilen Baden-Württembergs kann es zu Unwettern kommen. Der Deutsche Wetterdienst informiert laufend.