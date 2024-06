Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Samantha Ngako.

6:43 Uhr Unwetter am Bodensee: Überflutete Straßen und vollgelaufene Keller Wie das Wetter heute wird, habt ihr gerade gelesen. Schauen wir nochmal kurz zurück auf gestern. Denn besonders am Bodensee und in Oberschwaben haben heftige Gewitter enorme Folgen gehabt. Straßen wurden überspült, Keller und Unterführungen geflutet. Besonders hart erwischt hat es Markdorf und Oberteuringen im Bodenseekreis. So musste unter anderem ein Campingplatz mit rund 200 Campern evakuiert werden. Mehr dazu in der Zusammenfassung im Video:

6:30 Uhr Wettervorhersage für BW: Wieder Gewitter möglich Nach den teils schweren Unwettern gestern gibt es heute zunächst Sonne und Wolken, im Tagesverlauf bilden sich stellenweise wieder Schauer und Gewitter. In schwüler Luft erreichen die Temperaturen maximal 24 Grad im Hotzenwald und bis 31 Grad im Kraichgau. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (33,8 MB | MP4)

6:18 Uhr Das wird heute wichtig in BW In Heilbronn wird heute der "IPAI Spaces" im Innovationspark Künstliche Intelligenz eingeweiht. Mit dem Innovation Park Artificial Intelligence (IPAI) soll das größte Ökosystem für Künstliche Intelligenz in Europa entstehen. Kleine, mittlere und große Unternehmen, Start-ups sowie Talente und Akteure des öffentlichen Sektors sollen dort an KI-basierten Softwareprodukten und -lösungen arbeiten. Die EnBW baut in den kommenden Jahren das bestehende Speicher- und Laufwasserkraftwerk Forbach (Kreis Rastatt) für rund 280 Millionen Euro zu einem leistungsstarken Pumpspeicherkraftwerk aus. Heute gibt es den feierlichen Tunnelanschlag mit Segnung und Übergabe einer Statue der Heiligen Barbara, der Schutzheiligen der Bergleute. Drohende Milliardenrisiken infolge der staatlichen Beschaffung von Corona-Schutzmasken sind heute Thema im Bundestag. In einer Aktuellen Stunde sollen die Abgeordneten über das Vorgehen der damaligen Regierung zu Beginn der Pandemie debattieren, als Masken knapp, aber dringend benötigt waren. Um schneller Masken für das Gesundheitswesen zu bekommen, hatte das Ressort unter dem damaligen Minister Jens Spahn (CDU) 2020 ein besonderes Verfahren angewendet. Dabei kamen Lieferverträge ohne weitere Verhandlungen zu festen Kaufpreisen zustande. Vielfach verweigerte das Ministerium später die Bezahlung und machte Qualitätsmängel geltend. Daraufhin reichten Lieferanten Klagen ein - der Streitwert beträgt insgesamt 2,3 Milliarden Euro.

6:02 Uhr Erdbeben im Kreis Lörrach In Südbaden hat in der Nacht um kurz nach 3 Uhr die Erde gebebt. Laut Landeserdbebendienst hat das Epizentrum in Schopfheim im Landkreis Lörrach gelegen. Die Stärke des Bebens soll 4,2 gewesen sein. Die Zahl wurde allerdings automatisch bestimmt, die tatsächliche Stärke kann abweichen. Das Beben soll in weiten Teilen Baden-Württembergs spürbar und hörbar gewesen sein. Über Schäden ist noch nichts bekannt. Sendung am Do. , 27.6.2024 5:00 Uhr, SWR3 Nachrichten