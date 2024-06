Die Ergebnisse der bundesweiten Volkszählung aus dem Jahr 2022 sind da: Baden-Württemberg hat weniger Einwohner als angenommen. Und die Wärmewende kommt nur langsam voran.

In Baden-Württemberg werden fast drei Viertel der Wohnungen noch mit fossilen Energien beheizt. Das zeigt der sogenannte Zensus 2022. Die Ergebnisse der Volkszählung liegen nun vor. Demnach wird in knapp 46 Prozent der Wohnungen mit Gas und in 28 Prozent mit Öl geheizt. Wie das Statistische Landesamt in Stuttgart am Dienstag mitteilte, spielen die erneuerbaren Heizenergien wie Holzpellets oder Wärmepumpen mit insgesamt 11 Prozent weiter eine untergeordnete Rolle.

Seit 2016 geht es mit erneuerbaren Energien beim Heizen nach oben

Laut Statistik gilt: Je neuer ein Gebäude ist, desto höher ist der Anteil an Wärmepumpen, Solar- oder Geothermie. Viele der bestehenden Gebäude wurden allerdings in den 1960er- und 1970er-Jahren gebaut – nämlich knapp 750.000. Derzeit gibt es in Baden-Württemberg insgesamt rund 2.567.000 Gebäude mit Wohnraum und rund 5.462.000 Wohnungen. Nach Angaben der Statistiker ist der Anteil an erneuerbaren Energien seit 2010 gestiegen. Bei Wohnungen, die ab 2016 gebaut wurden, liegt der Anteil sogar bei 42 Prozent.

Gut 131.000 Einwohner weniger als beim Zensus 2011

Baden-Württemberg hat in den vergangenen Jahren einige Einwohnerinnen und Einwohner verloren. Auch das zeigt die Volkszählung. Zum Stichtag 15. Mai 2022 lebten demnach genau 11.104.731 Menschen in Baden-Württemberg. Das sind 13,4 Prozent der rund 82.720.000 Einwohner in Deutschland.

Damit leben laut Statistischem Landesamt in Stuttgart allerdings aktuell mehr als 131.000 Personen und somit 1,2 Prozent weniger Menschen als noch bei der letzten Volkszählung 2011 in Baden-Württemberg. Dieser Rückgang ist aber geringer als der Bundesschnitt, der bei minus 1,6 Prozent liegt. Deutlich stärkere Verluste muss laut der Volkszählung Bayern mit minus 2,2 Prozent hinnehmen.

Schon bei der Zählung im Jahr 2011 gab es ein Minus in Baden-Württemberg, damals sogar höher: Es lag bei gut 2,5 Prozent.

Pforzheim gewinnt gegen den Trend hinzu

Beim Zensus wurde auch die Einwohnerzahl der Städte und Gemeinden gezählt. Gegen den Trend hat die Stadt Pforzheim ein Plus von gut 6.000 Menschen verzeichnet und liegt nun bei über 133.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Das bedeutet dann auch ein erkleckliches Plus bei den Finanzzuweisungen durch das Land.

Das höchste Minus schlägt dagegen bei der Landeshauptstadt Stuttgart zu Buche, wo knapp 22.000 Personen weniger berechnet wurden. Damit hat Stuttgart noch gut 610.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Noch größer ist der Schwund für den Regierungsbezirk Stuttgart: minus 70.000 Menschen auf 4,1 Millionen.

Mannheim bleibt zweitgrößte Stadt vor Karlsruhe

Mannheim kann seinen Status als zweitgrößte Stadt im Land behaupten und liegt stabil bei fast 314.000 Einwohnerinnen und Einwohnern. Karlsruhe verliert nur wenig und hat gut 305.000 Einwohner. Größere Verluste muss in Baden die Universitätsstadt Heidelberg hinnehmen. Bei ihr schlägt ein Minus von rund 7.700 Menschen zu Buche.

Weniger Einwohner: Kommunen beschweren sich über zu wenig Geld

Viele Städte hatten beim Zensus 2011 eine Überraschung erlebt, weil die Zahlen teilweise stark von bisherigen Berechnungen abwichen und sie somit deutlich weniger Geld aus dem kommunalen Finanzausgleich bekamen. Es gab daraufhin Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht, allerdings ohne Erfolg.

Um eventuelle Einbrüche abzumildern, gilt nach Angaben des Finanzministeriums in Baden-Württemberg eine Übergangslösung, wonach im kommunalen Finanzausgleich in den Jahren 2023 und 2024 weiterhin die Einwohnerzahlen auf Basis des Zensus 2011 gelten. 2025 gelten 50 Prozent der Zahlen des neuen Zensus und 50 Prozent des alten. Erst ab 2026 sollen die neuen Einwohnerzahlen komplett herangezogen werden.

Was ist der Zensus? Mit dieser statistischen Erhebung wird ermittelt, wie viele Menschen in Deutschland leben, wie sie wohnen und arbeiten. Denn viele Entscheidungen in Bund, Ländern und Gemeinden stützen sich auf Bevölkerungs- und Wohnungszahlen. Um verlässlicher planen zu können, ist eine regelmäßige Bestandsaufnahme der Bevölkerungszahl notwendig. In erster Linie werden Daten von Verwaltungen genutzt, sodass die Mehrheit der Menschen gar keine Auskunft geben muss. Der Zensus 2022 wurde aber durch eine Stichprobe direkter Befragungen ergänzt und mit einer Gebäude- und Wohnungszählung kombiniert. Der Zensus soll laut dem Statistischen Bundesamt alle zehn Jahre stattfinden. Aufgrund der Corona-Pandemie wurde er von 2021 in das Jahr 2022 verschoben.

Zensus mithilfe von Stichproben

Im Zensus 2022 wurde im Gegensatz zum Zensus 2011 für alle Städte und Gemeinden ein einheitliches Verfahren angewandt. Bei einer Stichprobe wurden 1,6 Millionen Menschen in Baden-Württemberg befragt, die repräsentativ ausgewählt wurden. Für den Stand der Gebäude und Wohnungen wurden drei Millionen Eigentümerinnen und Eigentümer angeschrieben.