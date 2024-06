Eine Kita im Karlsruher Stadtteil Neureut kämpft offenbar seit Wochen mit einer Rattenplage. Die Kinder können aktuell nicht betreut werden. Der Träger sucht nach einer Lösung.

Wegen einer Rattenplage muss die Kindertagesstätte "Schmetterlinge" im Karlsruher Stadtteil Neureut seit Wochen immer wieder geschlossen bleiben. Das erfuhr der SWR von betroffenen Eltern.

Im Gebäude der Kita und auch im Garten waren am Mittwochvormittag keine Kinder zu sehen. Ein Schild am Eingang verweist darauf, dass die Kita wegen Schädlingsbefall geschlossen bleiben muss.

Die Kita Schmetterlinge in Karlsruhe muss offenbar seit Wochen geschlossen bleiben. SWR

Eine Vertreterin der Kita wollte sich vor Ort gegenüber dem SWR nicht äußern und verweist auf den Träger. Träger ist die evangelische Kirchengemeinde Neureut-Süd. Um organisatorische Fragen kümmert sich der Evangelische Verwaltungszweckverband Mittelbaden mit Sitz in Bretten. Die Briefe, die die Geschäftsführung den Eltern in den letzten Wochen zugeschickt hat, liegen dem SWR vor. Dort ist von Ratten als Schädlinge die Rede.

Eltern können ihre Kinder nicht mehr in die Kita bringen

Für viele Eltern bedeutet die plötzliche Schließung ein enormes Betreuungsproblem, wie eine Mutter dem SWR gegenüber erklärte. Zum ersten Mal wurde der Kindergarten in Karlsruhe-Neureut Ende Mai geschlossen - zunächst für 9 Tage. Ein Kammerjäger war im Einsatz, doch kurz darauf wurde wieder Rattenkot in den Räumen gefunden. So steht es in einem Brief des Trägers an die Eltern. Inzwischen ist der Kindergarten wieder seit Wochen geschlossen.

Zwei Tage pro Woche bringe ich meine Tochter jetzt zu einer Freundin und zwei Tage zu einer Tagesmutter, die ich für die Betreuung bezahle. Das bedeutet zusätzliche Kosten.

Träger und Kita in Karlsruhe suchen nach Ersatz für die Kinder

Bis zu den Sommerferien will die Kita in Ersatzräume umziehen, so steht es in einem der Briefe, aber diese seien behördlich noch nicht genehmigt. Für die Eltern ist deshalb noch unklar, wie es weitergeht.