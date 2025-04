Für Max und Moritz ist die Zeit im Zoo Karlsruhe vorbei. Die jungen Luchse ziehen in den Tierpark Oberwald. Von dort aus sollen sie bald den ganz großen Schritt wagen.

Max und Moritz verstecken sich im dichten, grünen Gebüsch. Die beiden jungen Luchse kennen ihr Gehege im Zoo Karlsruhe ganz genau und wissen, wo man untertauchen kann. Oft sieht man nur ihren kleinen Kopf und die Ohren mit den schwarzen Pinseln darauf.

Anders als Mutter Eva sind ihre Söhne noch sehr scheu und nicht an Menschen gewöhnt. Kein Wunder, denn das Luchsgehege ist seit ihrer Geburt im September für Besucher gesperrt. Das ist gewollt vom Zoo. Nur so konnten Max und Moritz auf ihr großes Abenteuer vorbereitet werden, das am Mittwoch startet.

Mutter Eva hat ihre Söhne im Luchsgehege im Karlsruher Zoo großgezogen. SWR

Vom Zoo Karlsruhe in den Oberwald

Die beiden Luchse ziehen vom Zoo ein paar Kilometer weiter in den Tierpark Oberwald um. Dafür wird sie Tierarzt Marco Roller mit einem Blasrohr betäuben, untersuchen und dann mit seinem Team an den Stadtrand von Karlsruhe fahren. Dort wartet ein großes, neues Gehege auf die jungen Luchse, um sie auf die Freiheit vorzubereiten. Max und Moritz sollen nämlich schon in ein paar Wochen ausgewildert werden.

Ein junger Luchs wird vor dem Umzug untersucht. SWR

Für Marco Roller ist das ein Herzensprojekt. Der Tierarzt im Karlsruher Zoo kümmert sich seit Monaten um die Luchsfamilie. "Das macht uns unglaublich stolz, dass wir Luchse für Auswilderungsprojekte züchten können", sagt er. Es ist eine Premiere für Roller und sein Team.

Der Zoo ist einer von wenigen in Europa, die das dürfen. Dafür arbeitet er mit vielen Partnern in der Region zusammen. Mit dabei sind unter anderem die Forstliche Versuchs- und Forschungsanstalt, der Landesjagdverband und das baden-württembergische Ministerium für Ländlichen Raum. Sie alle wollen, dass der Luchs in Baden-Württemberg wieder heimisch wird, nachdem er vor rund 200 Jahren ausgerottet wurde.

Max und sein Bruder Moritz ahnen am Dienstag noch nichts von ihrem Umzug in den Karlsruher Oberwald. SWR

Luchse aus ganz Deutschland und Europa kommen nach Karlsruhe

Damit sich die Luchse langsam an die Freiheit gewöhnen können, kommen sie in das große Gehege im Oberwald. Es ist ein sogenanntes Koordinationsgehege, etwa so groß wie ein Fußballfeld und mitten im Wald. So etwas gibt es nur ein weiteres Mal in Deutschland.

Deswegen sind hier auch schon Luchse aus den Zoos in Nürnberg und Chemnitz untergekommen, die auch bald ausgewildert werden sollen. Im Mai solle auch ein Luchs aus Großbritannien dazukommen, so Marco Roller. Jedes Tier bekommt einen abgetrennten Teil des Geheges für sich.

Tierarzt Marco Roller kontrolliert noch mal das Gehege für die Luchse Max und Moritz. SWR

Wo geht das Abenteuer weiter?

Max und Moritz bleiben aber zusammen, weil sie sich schon kennen. Marco Roller kontrolliert noch mal den hohen Zaun, damit die Tiere nicht einfach wieder abhauen können. Die beiden sollen hier lernen, ganze Tierkadaver zu zerlegen und sich von Menschen fernzuhalten.

Nur so können sie später in der Natur überleben. Wo sie hinkommen, werden Tests in den kommenden Wochen zeigen. Ihr Abenteuer könnte dann im Schwarzwald, aber auch woanders in Deutschland, der Schweiz oder Österreich weitergehen.