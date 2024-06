Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Oliver Linsenmaier.

6:43 Uhr Polizei in BW trauert um Motorradpolizisten Nach dem Unfalltod eines Motorradpolizisten in Stuttgart hat die Polizei gestern landesweit ihr Mitgefühl ausgedrückt. In Stuttgart gab es eine Trauerfahrt von Polizistinnen und Polizisten und anschließend eine Gedenkminute am Tatort, an der auch Rettungskräfte teilnahmen. Das Unfallopfer hatte am Montag mit der Motorradstaffel der Verkehrspolizei Stuttgart den ungarischen Staatsgast Viktor Orbán eskortiert. Bei der Fahrt zum Flughafen prallte eine 69-Jährige mit ihrem Auto mit dem Motorrad des Beamten zusammen. Der 61-Jährige starb kurz darauf an den Folgen seiner schweren Verletzungen, ein 27-jähriger Kollege wurde schwer verletzt und liegt im Krankenhaus. Der tödlich verunglückte Polizist befand sich bereits in der sogenannten freiwilligen Arbeitszeitverlängerung. Seinen Dienst hatte er nur verlängert, weil er unbedingt bei der EM dabei sein wollte. Video herunterladen (67,4 MB | MP4)

6:31 Uhr Wetteraussichten für BW: Erst freundlich, dann Starkregen und Gewitter Wegen des Starkregens, den es heute im Land geben kann, schauen wir doch direkt auf die genaue Wettervorhersage: Heute sind zunächst in Oberschwaben erste Schauer möglich, sonst ist es erstmal freundlich mit Sonne und Wolken. Ab dem Mittag entstehen dann neue, örtlich kräftige Schauer und Gewitter mit Starkregen und Hagel. Die Luft ist schwül mit Höchstwerten zwischen 22 Grad im Südschwarzwald und Oberallgäu und bis 31 Grad im Kraichgau. Der Wind weht schwach, in Gewitternähe frischt er böig auf. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,4 MB | MP4)

6:12 Uhr Das wird heute wichtig in BW Der Verkehrsausschuss des Bundestags verlangt heute Aufklärung von der Bahn, warum die Inbetriebnahme von Stuttgart 21 erneut verschoben werden musste. Vor allem die Unionsfraktion verlangt mehr Details und wirft der Bahn systematisches Lügen vor. Bei der Fußball-Europameisterschaft trifft heute um 18 Uhr in Stuttgart die Ukraine auf Belgien - es ist das dritte und damit entscheidende Gruppenspiel. Um sicher ins Achtelfinale zu kommen, sollten beide Mannschaften noch punkten. Wegen eines Marschs der belgischen Fußballfans wird heute in der Landeshauptstadt mit Verkehrsbehinderungen gerechnet. Knapp ein Jahr nach der probeweisen Einführung der Ehrenamtskarte in den Landkreisen Calw und Ostalbkreis und den Städten Freiburg und Ulm stellt Baden-Württembergs Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) die Ergebnisse des Modellprojekts vor. Ehrenamtlich Tätige in den vier Modellregionen erhielten nach Angaben des Sozialministeriums als Anerkennung für ihr Engagement die Ehrenamtskarte - eine besondere Form einer Bonuskarte, die in verschiedenen Bereichen des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens eingelöst werden kann.

6:02 Uhr Rauchwolke und Explosion: Boote in Besigheim abgebrannt Die Bilder sind spektakulär, glücklicherweise wurde niemand verletzt: In Besigheim (Kreis Ludwigsburg) sind gestern Abend im Neckar mehrere Boote in Flammen aufgegangen. Laut einer Mitteilung der Polizei aus der Nacht hatte ein Mann zuvor vergeblich versucht, den Motor bei einem seiner Boote zu starten. "Der zu viel eingespritzte Kraftstoff verpuffte und setzte das Boot des Mannes und in der Folge vier weitere, die in der Nähe lagen, in Brand", so die Polizei. Die Feuerwehr sei aufgrund einer Übung bereits in der Nähe gewesen, heißt es weiter. Die Einsatzkräfte legten demnach eine Ölsperre, um Umweltschäden durch auslaufendes Öl oder Benzin zu verhindern. Ein Polizeihubschrauber wurde eingesetzt, um mögliche weitere Ölteppiche zu finden.