In der Partie zwischen Kroatien und Italien sah es lange nach einem Sieg Kroatiens aus. Doch dann kam die 90.+.8. Minute.

Das war gestern wieder ein spannender Fußballabend bei der Europameisterschaft: Der italienischen Nationalmannschaft gelang gegen Kroatien in letzter Sekunde der Ausgleich - die Mannschaft qualifizierte sich damit sicher fürs Achtelfinale. Die Kroaten haben nach der Niederlage dagegen nur noch geringe Chancen auf ein Weiterkommen. Gruppengegner Spanien stand bereits als Achtelfinalist fest - die Spanier besiegten Albanien mit 1:0.

6:03 Uhr

Das wird heute wichtig

Die baden-württembergische Landesregierung um Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) kommt heute zur Kabinettssitzung in Meersburg (Bodenseekreis) zusammen. Der Ministerrat tagt regelmäßig an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg.

Im Prozess vor dem Oberlandesgericht Stuttgart um Schadensersatz wegen eines behaupteten Impfschadens könnte es heute ein Urteil geben. Die Klägerin aus Heilbronn verlangt von ihrer Impfärztin Schmerzensgeld in Höhe von mindestens 50.000 Euro und Schadensersatz nach einer Corona-Schutzimpfung mit dem Impfstoff des Unternehmens BioNTech/Pfizer (Comirnaty).

Nachdem die zweite Runde der Tarifverhandlungen für die bundesweit mehr als 140.000 Beschäftigten der privaten Bankenbranche gestern ohne Ergebnis blieb, ruft ver.di heute bei den Bausparkassen in Baden-Württemberg erstmals zu Warnstreiks auf. Gestreikt wird bei den beiden Bausparkassen Schwäbisch Hall und Wüstenrot. Die Gewerkschaft rechnet mit über 500 Streikenden.