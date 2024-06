Guirassy verlässt laut Medienbericht den VfB Stuttgart

Der VfB Stuttgart muss womöglich den nächsten Abgang eines Leistungsträgers verkraften. Laut Medienbericht hat Top-Stürmer Serhou Guirassy den Verein über seinen Abschied informiert.

28 Toren erzielte der 28-jähriger Stürmer in der letzten Saison für den VfB Stuttgart. Er sicherte den Schwaben zunächst den Klassenverbleib in der Relegation und führte das Team von Sebastian Hoeneß anschließend bis in die Champions League. Die Königsklasse wird Guirassy wohl aber nicht mehr in Stuttgart miterleben.

Nach Medieninformation haben Serhou Guirassy und seine Berater den VfB darüber informiert, dass der Stürmer Stuttgart verlassen wird. Aufgrund einer Ausstiegsklausel darf Guirassy den Verein für unter 20 Millionen verlassen. Zuletzt wurde Guirassy, wie auch Waldemar Anton immer wieder mit Borussia Dortmund in Verbindung gebracht. Nun sollen auch der FC Chelsea, Arsenal London under der AC Mailand an Guirassy interessiert sein. Nach dem Wechsel von Hiroki Ito zum FC Bayern München wäre das der nächste Abgang eines Stammspielers.