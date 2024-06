Tödlicher Unfall auf der A81: Mann stirbt bei Ahorn

Auf der A81 bei Ahorn hat sich am frühen Dienstagmorgen ein schwerer Unfall ereignet. Ein Autofahrer war auf einen Lkw aufgefahren, wurde eingeklemmt und starb.

Am Dienstag gegen 4:30 Uhr ist es zu einem tödlichen Unfall auf der A81 in Höhe Ahorn (Main-Tauber-Kreis) gekommen. Mit hoher Geschwindigkeit ist ein Autofahrer zwischen den Anschlusstellen Boxberg (Main-Tauber-Kreis) und Osterburken (Neckar-Odenwald-Kreis) auf einen Lkw aufgefahren. Wie ein Polizeisprecher dem SWR sagte, waren Lkw- und Autofahrer auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Heilbronn unterwegs. Das Auto geriet unter den Lastwagen, heißt es, und wurde darunter eingeklemmt. Der Autofahrer starb noch an der Unfallstelle.

Polizei: Autofahrer ist ungebremst in den Lkw gefahren

Wie es zu dem Unfall kommen konnte und warum der Mann auf den Lkw fuhr, steht laut Polizei derzeit noch nicht fest. Ein anderer Lkw-Fahrer berichtet, der Autofahrer sei zunächst mit stark überhöhter Geschwindigkeit auf der linken Spur unterwegs gewesen, habe dann den Fahrstreifen gewechselt und sei ungebremst auf den Auflieger aufgefahren.

Noch sei die Identität des Autofahrers nicht geklärt, so der Sprecher weiter. Der Lkw-Fahrer wurde bei dem Unfall nicht verletzt. Die A81 musste kurzzeitig an der Unfallstelle gesperrt werden, ist nun aber wieder freigegeben. Bei dem Unfall entstand laut Polizei ein Schaden von rund 30.000 Euro.