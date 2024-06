per Mail teilen

Nach einem Unfall mit zwei Gefahrguttransportern auf der A6 Höhe Neckarsulm ist die Autobahn am Mittwochabend bis zum Weinsberger Kreuz fast sechs Stunden gesperrt gewesen.

Eine stundenlange Sperrung und ein langer Stau - das waren die Folgen eines schweren Lkw-Unfalls, der sich am Mittwochabend auf der A6 bei Neckarsulm (Kreis Heilbronn) ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei war ein Gefahrgutlaster in einem Rückstau in Fahrtrichtung Nürnberg auf einen vorausfahrenden Gefahrgut-Lkw aufgefahren und hat dann noch zwei weitere Laster aufeinander geschoben. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Batteriesäure ausgelaufen

Der erste Gefahrgut-Lkw hatte Altbatterien geladen. Durch den Aufprall lief dann Batteriesäure aus. Auch der zweite Lkw hatte eine ätzende Flüssigkeit geladen, die ebenfalls auslief.

Das Trümmerfeld an der Unfallstelle Feuerwehr Heilbronn

Durch den schnellen Einsatz der Feuerwehr konnten die Säuren jeweils verdünnt und aufgefangen werden, sodass schlussendlich keine Gefahr für die Umwelt bestand. Die Polizei ermittelt. Der Gesamtschaden liegt den Angaben zufolge bei rund 280.000 Euro.