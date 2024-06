BW-Newsticker am Morgen: Füllkrug rettet Deutschland den EM-Gruppensieg, Brand in Freiburger Hotel, Bodenseepegel bei Konstanz steigt über fünf Meter

Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Johannes Böhler.

6:58 Uhr Verletzter ungarischer Nationalspieler muss wohl operiert werden Noch ein Update zu dem gestern in Stuttgart beim Spiel gegen Schottland verletzten ungarischen Nationalspieler Barnabás Varga: Wie der ungarische Verband MLSZ in der Nacht mitteilte, hat Varga bei dem heftigen Zusammenstoß mit dem schottischen Torhüter Angus Gunn "mehrere Knochenfrakturen im Gesicht sowie eine Gehirnerschütterung" erlitten. Varga befinde sich im Krankenhaus in Stuttgart und werde "höchstwahrscheinlich" operiert. "Das ganze Team steht hinter ihm", hieß es. Varga war in der 68. Minute heftig mit Gunn zusammengestoßen, der Mittelstürmer der Ungarn blieb danach am Fünfmeterraum liegen und wurde minutenlang behandelt, Tücher wurden als Sichtschutz hochgezogen - bedrückende Szenen. Später gab der MLSZ via X Entwarnung. Der 29 Jahre alte Angreifer von Ferencvaros Budapest sei "stabil", hieß es vonseiten der Ungarn.

6:30 Uhr So wird das Wetter heute in BW Der Regenschirm kann endlich wieder in die Ecke: Ein Hoch beschert uns heute einen sonnigen Tag mit nur wenigen harmlosen Quellwolken. Die Temperaturen steigen auf 25 bis 29 Grad. Und so soll es auch morgen bleiben. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (40,6 MB | MP4)

6:15 Uhr Das wird heute wichtig Morgen trifft sich die Landesregierung zu einer auswärtigen Kabinettssitzung in Meersburg am Bodensee. Vorab besucht Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) heute Nachmittag den Autozulieferer ZF Friedrichshafen und tauscht sich dort auch mit Auszubildenden aus. Um 17:30 Uhr ist in Friedrichshafen außerdem ein Bürgerempfang der Landesregierung geplant. Die von der grün-schwarzen Landesregierung verhandelten Schulreformen stoßen beim Realschullehrerverband BW auf Kritik. Dabei geht es unter anderem um die diskutierte Schaffung von Verbundrealschulen aus Realschulen und Werkrealschulen. Realschulen fürchten eine Absenkung der Schulqualität. Über seine Kritik informiert der Realschullehrerverband heute unter der Überschrift "Wie eine katastrophale Bildungspolitik anhaltend unserem Land schadet". In Rottweil beginnt am Landgericht ein Prozess gegen einen 43-Jährigen, der im Dezember 2023 in Dornstetten (Kreis Freudenstadt) einen Mann erstochen haben soll. Bei einer Auseinandersetzung habe er dem Opfer mit einem Messer in den Hals gestochen, so die Staatsanwaltschaft. Der Angeklagte soll während der Tat unter dem Einfluss von Cannabis und Alkohol gestanden haben.

Der Regen der vergangenen Tage hat den Pegel am Bodensee wieder steigen lassen. Gestern Nachmittag meldete die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg für Konstanz einen Pegel von 5,04 Metern. Vor zwei Wochen war die Fünf-Meter-Marke schon einmal überschritten worden. Da waren Uferbereiche am See teilweise überflutet. Der Linien- und Kursverkehr der Bodenseeschiffsbetriebe (BSB) ist vom hohen Wasserstand kaum betroffen, aber Ausflugsfahrten fielen teils aus. Die HVZ geht davon aus, dass der Wasserstand am Bodensee nicht weiter ansteigt.

6:01 Uhr EM: Füllkrug rettet Deutschland spät den Gruppensieg Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat die Gruppenphase der EURO 2024 als Gruppenerster abgeschlossen - die Schweizer "Nati" erwies sich gestern Abend in Frankfurt aber als harte Nuss. Die Eidgenossen gingen früh in Führung, lange sah es nach einer Niederlage für Deutschland aus. Erst in der Nachspielzeit schoss Niclas Füllkrug das entscheidende Tor zum Endstand 1:1. Als Gruppensieger geht es für das Team um Trainer Julian Nagelsmann im Achtelfinale am kommenden Samstag um 21 Uhr in Dortmund weiter. Noch ist offen, auf wen genau die deutsche Mannschaft dort treffen wird - fest steht nur: Es ist der Zweite der Gruppe C (Slowenien, Dänemark, Serbien, England). Aktuell wäre das Dänemark, aber in dieser Gruppe ist alles noch offen. Wissen werden wir es morgen Abend gegen 23 Uhr.