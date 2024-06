Aktion von Kimaaktivisten am Ulmer Münster gescheitert

Klimaaktivisten wollten am Mittwochmorgen auf das Ulmer Münster klettern und ein Banner entrollen. Doch die Aktion ist gescheitert. Die Polizei hatte Wind davon bekommen.

Die Polizei hat die geplante Kletteraktion von Klimaaktivisten am Ulmer Münster verhindert. Schon in der Nacht erhielten die Aktivisten nach eigenen Angaben einen Anruf von der Polizei. Die Beamten hatten durch einen Hinweis erfahren, dass sich Klimaaktivisten am Morgen in mehr als 70 Metern Höhe vom Münster abseilen und dabei ein 100 Quadratmeter großes Banner entrollen wollten. Darauf die Frage: "Wäre Jesus ein Klimaaktivist?".



Werbung für christliche Werte in der Klimapolitik

Die Umweltschützer im Alter zwischen 19 und 23 Jahren wollten eigenen Angaben zufolge mit dieser Aktion, die sie als "Kunstaktion" bezeichnen, für christliche Werte in der europäischen Klimapolitik werben. Ziviler Ungehorsam und Widerstand seien Instrumente, um das Recht mit dem Richtigen wieder in Einklang zu bringen, schreiben sie in einer Mitteilung.

Polizei zeigt Präsenz auf dem Münsterplatz

Die Polizei bestätigte den Stopp der Aktion. Ein Polizeiwagen stand in der Nacht und am Morgen auf dem Münsterplatz, um die Kletteraktion zu verhindern. Die Klimaaktivisten um den 21-jährigen Samuel Bosch zeigten sich enttäuscht. Sie planen nun am Vormittag eine Pressekonferenz auf dem Münsterplatz und wollen die Aktion an einer anderen Kirche wiederholen.

Bosch fiel in Ulm schon mehrfach durch Klimaaktionen auf, unter anderem durch Proteste gegen einen Neubau bei der Universitätsklinik Ulm und durch eine Abseilaktion an Verkehrsschildern über einer Bundesstraße.