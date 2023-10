Dennis Bechtold ist multimedialer Reporter im SWR Studio Ulm. Seine Schwerpunkte sind Regionalnachrichten für Fernsehen und Online. Nach seinem dualen Studium in Heidenheim hat Dennis Bechtold bei einem privaten Fernsehsender in Ulm volontiert, als Videojournalist bei einem privaten Fernsehsender in Augsburg gearbeitet und ist als PR-Redakteur in einem Unternehmen in Oberkochen tätig gewesen. Seit Oktober 2023 arbeitet er beim SWR im Studio in Ulm.

Heimat

Geboren in Heidenheim, aufgewachsen in Herbrechtingen und mittlerweile wohnhaft in einem kleinen Ort südlich von Ulm.

Mein Antrieb

Spannende und interessante Geschichten von Menschen aus der Region zu erfahren und sie weiterzuerzählen.

Die meiste Zeit widme ich diesem Thema

Ich habe keine Vorlieben für Themen. Ich mag alle Geschichten, die unterhalten, außergewöhnlich sind oder einen zum Staunen bringen.

Journalistisch prägend für mich war

Das fing mit einem Praktikum bei einem regionalen Fernsehsender an, als ich noch nicht geahnt habe, wie vielseitig Journalismus sein kann und zieht sich bis heute durch. Ich lerne jeden Tag Dinge, die mich sowohl beruflich als auch persönlich weiterbringen und prägen.

Als Autor hatte ich einen unvergesslichen Moment mit diesem Menschen

Ich habe als Fernsehredakteur vor einigen Jahren ein junges Ehepaar besucht, das einen schweren Schicksalsschlag hinnehmen musste: Die Frau hatte einen Hirntumor und kämpfte sich nach der Operation mit Hilfe ihres Mannes zurück ins Leben. Die Geschichte der beiden und ihr Lebenswille war so eindrucksvoll, ich kriege heute noch Gänsehaut, wenn ich an den Drehtag denke.

In meiner Freizeit mache ich am liebsten

Zeit mit der Familie verbringen, Darts spielen und (fast) alle Sportarten verfolgen, wenn es die Zeit zulässt.