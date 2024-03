Ulm-Wiblingen: Stadt will Flüchtlinge auf drei Standorte verteilen

Rund 700 Menschen sind am Mittwochabend zu einer Infoveranstaltung der Stadt Ulm über Flüchtlingsunterkünfte im Stadtteil Wiblingen gekommen. Drei Standorte sind im Gespräch.

Das Interesse war groß, die Sporthalle Tannenplatz sehr gut gefüllt. Rund 700 Menschen sind am Mittwochabend zu einer Infoveranstaltung der Stadt Ulm über Flüchtlingsunterkünfte im Stadtteil Wiblingen gekommen. Insgesamt drei mögliche Standorte hat Baubürgermeister Tim von Winning präsentiert. Dazu zählen die von der Regionalen Planungsgruppe Wiblingen (RPG) favorisierte "Hundewiese" auf dem Bezirkssportgelände sowie die von der Stadtverwaltung bevorzugten Gebiete "Fahrtäcker" und "Hinter den Gärten."

Infoveranstaltung in Ulm-Wiblingen: Viel Diskussion, viele Emotionen

Es wurde viel diskutiert und es war auch emotional. Zahlreiche Bürgerinnen und Bürger meldeten sich zu Wort, um ihre Gedanken zu den zuvor vorgestellten Standorten zu teilen. Schnell wurde klar: Eine optimale Lösung für die Unterbringung von Geflüchteten im Ulmer Stadtteil Wiblingen, mit der auch alle zufrieden sind, die wird es nicht geben.

Diese Ansicht teilte auch Ulms Baubürgermeister Tim von Winning. Er hatte zu Beginn der Veranstaltung drei mögliche Standorte präsentiert, die die Stadtverwaltung nun dem Ulmer Gemeinderat weiterempfehlen möchte.

Aus einem Standort werden drei

Ursprünglich wollte die Stadt Ulm die Flüchtlingsunterkunft in der Nähe des Friedhofs in Wiblingen ansiedeln. Doch bei einer ersten Bürgerversammlung hagelte es Kritik. Ganz offensichtlich hatte die Stadt nicht mit so viel Gegenwind gerechnet. Von Seiten der Bürgerschaft kam der Wunsch auf, die Flüchtlinge in Wiblingen auf mehrere Standorte zu verteilen. Dieser Forderung kam die Verwaltung jetzt nach.

Drei Standorte sind allerdings teurer als einer. Rund eine Million mehr soll das Projekt jetzt kosten, ursprünglich waren neun Millionen Euro veranschlagt. "Es ist gelungen, die Diskussion sachlich zu führen", sagte Ulms Baubürgermeister Tim von Winning nach der Veranstaltung im SWR. Der Gemeinderat soll am 24. April entscheiden, wo die Container in Ulm-Wiblingen aufgestellt werden.