In vielen Städten der Metropolregion Rhein-Neckar haben am Mittwochabend Türkei-Fans den Achtelfinal-Einzug ihrer Mannschaft gefeiert. Den größten Autokorso gab es in Mannheim.

Mit dem Siegtreffer zum 2:1 gegen Tschechien in der Nachspielzeit begann am späten Mittwochabend in vielen Städten der Region der Jubel Tausender Türkei-Fans. Innerhalb weniger Minuten strömten mehrere Hundert Menschen mit Türkei-Flaggen auf den Mannheimer Marktplatz. Sie zogen weiter zum Mannheimer Wasserturm. Dort versammelten sich etwa 3.500 Menschen, um zu feiern, schätzt die Polizei.

Autokorso mit 550 Fahrzeugen in Mannheim

Bei einem Autokorso zählte sie rund 550 Fahrzeuge, die hupend unter anderem um den Friedrichsplatz am Wasserturm fuhren. Wegen des Hupkonzerts habe es einige Beschwerden von Anwohnern gegeben, sagte ein Polizeisprecher. Kurz nach Mitternacht habe dann ein starker Regenschauer dafür gesorgt, dass sich die Feiernden in Mannheim zerstreuten.

Bei einem Autokorso in der Mannheimer Innenstadt zählte die Polizei rund 550 Farhrzeuge SWR

Feier und Autokorsos auch im Neckar-Odenwald-Kreis

Auch in vielen anderen Städten in der Metropolregion Rhein-Neckar wurde gefeiert. In Mosbach zälte die Polizei rund 80 Fahrzeuge bei einem Autokorso. In Buchen waren es etwas weniger. Die Feiern blieben nach bisherigen Informationen überall friedlich.

Im Achtelfinale trifft die Türkei am 2. Juli auf Österreich.