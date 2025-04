Rund 1.000 Aussteller, neue Sicherheitsmaßnahmen und ein Fokus auf Nachhaltigkeit: Das sind die Eckpunkte des Mannheimer Maimarkts, der am Samstag, 26. April, startet.

Insgesamt werden zum Mannheimer Maimarkt rund 1.000 Aussteller in den 41 Messehallen erwartet. Die Produktpalette ist wie immer breit. Vom Luftreiniger mit NASA-Technologie über Kaffeekapseln aus Papier bis zu Fahrradhelmen mit Crash-Sensor: Die Besucherinnen und Besucher bekommen vom 26. April bis 6. Mai einiges geboten.

Der Mannheimer Maimarkt ist immer noch ein Publikumsmagnet SWR

Jan Goschmann, Geschäftsführer der Mannheimer Ausstellungs-GmbH, die den Maimarkt veranstaltet, hofft auf ähnlichen Zuspruch wie im vergangenen Jahr - 2024 sind knapp 264.000 Eintritte gezählt worden. Nach einem deutlichen Rückgang wegen der Corona-Pandemie, 2022 waren es nur 210.000 Besuche nach zwei Jahren Pause, haben sich die Zahlen wieder erholt.

Nachhaltigkeit bleibt Trendthema

Der Mannheimer Maimarkt soll in diesem Jahr ganz im Zeichen der Nachhaltigkeit stehen. Erstmals wird es eine "Fairtrade-Aktionsfläche" geben, auf der Unternehmen und Start-ups über fair gehandelte Produkte informieren. Auch Wassersparen ist ein Thema. Der Deutsche Städtetag hatte wegen der anhaltenden Trockenheit dazu aufgerufen, Leitungswasser zu sparen.

Sicherheit im Fokus

Nach der Amokfahrt in der Mannheimer Fußgängerzone steht die Sicherheit beim Maimarkt im Fokus der Polizei. An besucherstarken Tagen soll der Bereich vor dem Haupteingang in diesem Jahr erstmals für den Verkehr gesperrt werden, sagte Polizeisprecher Michael Klump. Außerdem gibt es Zufahrtssperren zum Gelände, so Jan Goschmann. Er ist optimistisch, dass der Maimarkt in diesem Jahr sicher ablaufen wird.

Der SWR live vor Ort

Der Südwestrundfunk ist an allen elf Messetagen zentraler Bestandteil des Maimarkts. Im Gläsernen Studio gibt es den ganzen Tag moderiertes Programm. Live aus dem Gläsernen Studio kommt zum Beispiel am 30. April die Sendung "SWR1 Leute live" mit der Kabarettistin und Autorin Teresa Reichl.