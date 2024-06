per Mail teilen

Ein 42-Jähriger aus Albstadt soll am Donnerstag in einem Polizeirevier mit einer vermeintlichen Handgranate gedroht haben. Zuvor forderte er, einen Festgenommenen sehen zu wollen.

Die Polizei hat in Albstadt (Zollernalbkreis) am Donnerstag einen Mann festgenommen. Er soll die Beamten im Revier bedroht haben. Die Kriminalpolizei und die Staatsanwaltschaft ermitteln wegen des Verdachts der Geiselnahme gegen den Mann.

Mann wollte sich offenbar rächen

Der 42-Jährige sei gegen 13:30 Uhr in das Revier gekommen und wollte Zugang zu den Haftzellen. Laut Polizei wollte er sich wohl an einem der Insassen dort rächen. In dem Zellentrakt saß zu dem Zeitpunkt ein 24-Jähriger. Er soll dem Mann einige Tage zuvor mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen und ihn verletzt haben. Die beiden Männer haben sich anscheinend vorher schon gekannt.

Wegen Handgranate: Verdacht der Geiselnahme

Trotz seiner Forderung ließen die Polizisten den 42-Jährigen nicht bis zu den Haftzellen vor. Daraufhin habe der Mann sie bedroht und vorgetäuscht, eine Handgranate bei sich zu haben. Die Beamten konnten den Mann schließlich überwältigen und festnehmen. Er hatte keine Waffen dabei. Verletzt wurde niemand.

Am Freitag soll der 42-Jährige dem Haftrichter vorgeführt werden. Gegen den Mann wird wegen des Verdachts der Geiselnahme ermittelt. Dies könne auch zutreffen, wenn keine Waffe eingesetzt wurde, sagte eine Polizeisprecherin dem SWR. Entscheidend für den Tatbestand sei, dass der Mann die Polizisten mit dem Tod bedroht habe, um sie zu einer Handlung zu drängen.