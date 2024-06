Die Frau, die nach einem Unfall tot auf der Rückbank eines Autos auf der A81 bei Epfendorf gefunden wurde, ist erstochen worden. Eine weitere Frage ist noch offen.

Am Dienstagabend hat die Polizei nach einem Unfall auf der A81 bei Epfendorf (Kreis Rottweil) im Unfallauto eine tote Frau gefunden. Jetzt hat die Obduktion ergeben, dass die Frau erstochen wurde. Das hat die Staatsanwaltschaft bekannt gegeben. Die Frau ist an dem hohen Blutverlust gestorben. Das habe die Obduktion der Leiche ergeben, so die Staatsanwaltschaft. Wo die Frau gestorben ist, ist noch nicht bekannt. Das werde weiter ermittelt, so ein Sprecher der Staatsanwaltschaft.

Haftbefehl gegen Ehemann

Gegen den getrennt lebenden Ehemann der Frau ist Haftbefehl erlassen worden. Er sitzt seit Donnerstag in Untersuchungshaft. Der 36-Jährige aus Calw war am Dienstagabend schwerverletzt mit seinem Auto gegen eine Leitplanke auf der A81 bei Epfendorf im Kreis Rottweil gefahren. Die Polizei hatte anschließend auf der Rückbank seines Autos die Leiche der Ehefrau gefunden.

Der Mann war nach dem Unfall mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Klinikum gebracht worden. Die Ermittler gehen davon aus, dass er sich die Verletzungen selbst zugefügt hat.

Das Paar hatte zwei gemeinsame Kinder. "Wir wissen, es gab eine Beziehung und dort dürfte auch das Motiv liegen", sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft.