In Stuttgart soll ein 54-jähriger Mann seine Ehefrau getötet und die Leiche monatelang in der gemeinsamen Wohnung versteckt haben. Der Mann wurde am Ostersonntag festgenommen.

Mehr als drei Monate nach ihrem gewaltsamen Tod ist die Leiche einer 52-jährigen Frau in Stuttgart entdeckt worden. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten, hat der Ehemann die Tat umfassend gestanden. Stuttgart-Ost: Leiche lag monatelang in Wohnung Der 54-Jährige soll seine Ehefrau schon Ende November getötet haben. Die Leiche der 52-Jährigen lag in der gemeinsamen Wohnung in Stuttgart-Ost. Dort wurde sie Anfang März gefunden, so der derzeitige Stand der Ermittlungen von Polizei und Staatsanwaltschaft. Wie genau der Mann seine Frau getötet haben soll, dazu wird aktuell ermittelt. Auch zu dem möglichen Tatmotiv gibt es bisher keine Informationen. Der 54-Jährige wurde am Ostersonntag am Stuttgarter Hauptbahnhof festgenommen. Seit Ostermontag sitzt er wegen des dringenden Tatverdachts des Mordes in Untersuchungshaft. Die Polizei war dem Mann auf die Spur gekommen, nachdem seine Frau monatelang nicht zur Arbeit gekommen war. Zeugen hatten deshalb die Polizei gerufen. Zuvor hatte ihr Ehemann sie krankgemeldet.