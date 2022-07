Leiche der vermissten 17-Jährigen aus Asperg entdeckt

Ein seit vergangenen Dienstag vermisstes Mädchen aus Asperg (Kreis Ludwigsburg) ist am Sonntagmittag tot aufgefunden worden. Ein Tatverdächtiger befindet sich bereits in Untersuchungshaft.

Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus und hat einen 35-jährigen Mann festgenommen. Die 17-jährige Tabitha E. verließ am vergangenen Dienstag gegen 16:15 Uhr die Wohnung ihrer Eltern. Sie wollte nach Ludwigsburg fahren. Am Abend kehrte sie nicht zu ihrer Familie zurück. Die Fahndung nach ihr verlief auf Hochdruck, die Polizei fand die 17-Jährige schließlich am Sonntagmittag tot im Landkreis Ludwigsburg auf.

Mutmaßlicher Täter in Untersuchungshaft

Bereits am Samstag wurde die Wohnung eines Tatverdächtigen durchsucht und der Mann vorläufig festgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände gehen die Ermittler davon aus, dass Tabitha E. Opfer eines Tötungsdelikts wurde. Der Tatverdächtige wurde am Sonntag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt. Dieser setzte den Haftbefehl in Vollzug und wies den 35-Jährigen in eine Justizvollzugsanstalt ein.

Leiche wird obduziert, Zeugen werden gesucht

Die Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg werden in der Sonderkommission "Berg" geführt. Weitere Aufschlüsse zum möglichen Tathergang erhofft sich die Polizei vom Ergebnis der Obduktion, die am Montag stattfindet. Für die weiteren Ermittlungen ist die Polizei nach eigenen Angaben auch weiterhin auf Zeugenhinweise angewiesen. Personen, die seit Dienstag, dem 12. Juli verdächtige Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem älteren graubraunen Auto mit Ludwigsburger Kennzeichen, der eventuell mit der Vermissten und einem Mann besetzt war, machten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.