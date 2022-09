Die Stuttgarter Polizei hat einen 53-jährigen Mann in Stuttgart-Münster festgenommen. Er soll vor einer Woche eine 86-jährige Frau in deren Wohnung getötet haben.

Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Freitag mitteilten, wurde der Tatverdächtige am späten Donnerstagabend in seiner Wohnung in Stuttgart-Münster von Spezialkräften festgenommen. Er soll bis vor kurzem ebenfalls in dem Mehrfamilienhaus in Stuttgart- Bad Cannstatt gewohnt haben, in dem er die 86-Jährige getötet haben soll. Sie war vor einer Woche mit massiven Verletzungen tot in ihrer Wohnung gefunden worden.

Motiv noch unklar

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen stellten die Ermittler umfangreiches Beweismaterial sicher. Er wurde am Freitag dem Haftrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Das Motiv ist nach wie vor unklar. Die Ermittlungen dauern an.