Mordanklage gegen Hotelbetreiber aus Stuttgart

Die Staatsanwaltschaft Stuttgart hat einen Mann wegen Mordes und Unterschlagung angeklagt. Der Betreiber eines Hotels soll an Ostern einen Mann bestohlen und umgebracht haben.

Am Ostersonntag im April 2022 war in einem Waldstück in Esslingen-Sirnau die Leiche eines Mannes gefunden worden. Die Identität des Toten war zunächst unklar. Später wurde klar, dass es sich bei dem Toten um einen 59-Jährigen handelt, der kurze Zeit vorher 100.000 Euro im Safe eines Stuttgarter Hotels deponiert hatte. Gegen den Betreiber des Hotels wurde Anklage erhoben.

Die Ermittler gehen davon aus, dass das Opfer bemerkt hatte, dass das deponierte Geld verschwunden war und dass er den Hotelbetreiber zur Rede stellte. Laut Anklage soll der Hotelbetreiber dann in der Tiefgarage seines Hotels mit einer Kugelhantel auf den 59-Jährigen eingeschlagen und ihn anschließend gewürgt haben. Die Leiche soll der Tatverdächtige in dem Wald in Esslingen-Sirnau abgelegt haben. Er befindet sich jetzt in Untersuchungshaft.