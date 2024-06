per Mail teilen

Vermutlich zwei Unbekannte haben am frühen Morgen einen Geldautomaten in Reutlingen gesprengt. Sie flüchteten ohne Beute. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber.

Unbekannte haben am frühen Freitagmorgen einen Geldautomaten in Reutlingen gesprengt. Das teilte das Polizeipräsidium Reutlingen mit. Anwohner seien gegen 3:15 Uhr durch einen lauten Knall aufgeschreckt worden, der bis in die Stadt zu hören war. Die Polizei fahndete mit einem Hubschrauber und mehren Streifenwagen nach den Tätern.

Geldautomat gesprengt, ohne Beute geflohen

Die Polizei geht zurzeit davon aus, dass zwei Unbekannte Sprengkörper an dem Automaten angebracht und teilweise gezündet haben. Möglicherweise seien sie dabei von Zeugen gestört worden. Anschließend flüchteten sie ohne Beute in einem weißen Auto mit weißem Lichtband in Richtung Reutlingen-Ohmenhausen.

Spezialisten des Landeskriminalamts entschärften den nicht detonierten Sprengsatz am Freitagmorgen. Der Automat wurde durch die Sprengung erheblich beschädigt, hielt laut Polizei aber Stand. Den Sachschaden schätzt sie auf etwa 10.000 Euro. Auch Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes waren vor Ort, verletzt wurde niemand.

Tat-Fahrzeug in aufgebrochener Scheune?

Die Polizei fordert Besitzer von Garagen, Scheunen oder sonstigen landwirtschaftlichen Gebäuden auf, sich bei der Polizei zu melden, sollten sie in den vergangenen Tagen Aufbrüche festgestellt haben. Möglicherweise werden dort von den Tätern Fahrzeuge untergestellt.

Polizei sucht nach Zeugen

Zeugen, die zur genannten Zeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder denen der beschriebene Pkw aufgefallen ist, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Reutlingen zu melden.