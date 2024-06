Künstliche Intelligenz in Heilbronn: IPAI erreicht neuen Meilenstein

Bis der Park für Künstliche Intelligenz steht, vergehen noch Jahre. Doch das erste Gebäude des IPAI hat nun eröffnet. Daran geknüpft sind große Hoffnungen, mit KI Geld zu verdienen.

In Heilbronn hat am Donnerstagabend das erste eigene Gebäude des Innovationsparks für Künstliche Intelligenz, kurz IPAI, eröffnet. Es gilt als wichtiger Meilenstein, bevor nächstes Jahr ein großer Campus aufgebaut werden soll. Ab Juli ziehen die ersten Firmen ein, darunter Porsche, Würth und Schunk.

Besucherzentrum mit Café eröffnet

Das Erdgeschoss im "IPAI Spaces" ist auch für Interessierte offen. Dort gibt es ein Café und Stationen, an denen KI erlebbar gemacht wird. Im Gegensatz zum KI-Pavillon, der vor kurzem vor der experimenta in Heilbronn eröffnet wurde, wendet sich die kleine Ausstellung eher an Erwachsene. Jetzt am Wochenende ist das Gebäude zum ersten Mal offen, direkt gegenüber findet das KI-Festival statt.

Besucher können eigene Kunstwerke kreieren oder gegen eine KI Spiele wie "Vier in einer Reihe" probieren. Live-Training von KI und Anwendungsbeispiele werden ebenfalls gezeigt. SWR

IPAI soll Wertschöpfung der Zukunft sichern

Mit dem IPAI verfolgen die Stiftung des Lidl Gründers Dieter Schwarz und das Land Baden-Württemberg das Ziel, die KI-Abteilungen verschiedener Unternehmen zusammenzubringen, um an neuen Ideen zu arbeiten. Die neuen Flächen mit Büros und Laboren seien schon zu 70 Prozent ausgelastet und das sei zu Beginn sehr gut, so Reinhold Geilsdörfer, der Geschäftsführer der Dieter-Schwarz-Stiftung. Die Nachfrage sei da und das stimme zuversichtlich, dass auch der Park funktionieren wird, sagte er.

Ich glaube, insgesamt ist das Projekt natürlich auch für unser Land und auch für den Erhalt des Wohlstands von ganz herausragender Bedeutung.

Auch Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) war vor Ort und nannte den IPAI eines der wichtigsten Elemente der KI-Strategie des Landes. In ihrer Rede sagte sie: "Wir wollen den Turbo zünden für die KI-Wertschöpfung." Das Ministerium hat das Besucherzentrum und das Reallabor mit sechs Millionen Euro gefördert.