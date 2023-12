Campus Founders: "Ein unglaublich neues Zuhause für Start-ups ab 2025"

Auf dem Bildungscampus der Dieter-Schwarz-Stiftung in Heilbronn ist am Donnerstag Richtfest für das neue markante Gebäude der Campus Founders gefeiert worden.

Die spektakuläre Architektur des künftigen Gebäudes soll auffallen. Auf acht Ebenen und rund 7.000 Quadratmetern werden einmal junge Start-ups arbeiten, sich austauschen und vernetzen. Auch eine Gastronomie ist geplant. Die Eröffnung ist für 2025 angepeilt. Die verschiedenen Stockwerke des Gebäudes sind verschoben und eröffnen dadurch Flächen, die als Terrassen genutzt werden können.

Das neue Gebäude für die Campus Founders soll die Blicke auf sich ziehen. Auer Weber Stuttgart / Campus Founders

Der Geschäftsführer der Campus Founders, Oliver Hanisch, spricht von einem neuen "unglaublichen Zuhause" für die dynamische Startup-Szene. Hier entstehe Zukunft.

Dieser Neubau ist das Abbild unserer Vision. Wir entwickeln ein Gravitationszentrum für Start-ups.

Ganz nah am Innovationspark Ipai

Gründerinnen und Gründer seien künftig auch ganz nah dran am Innovationspark Künstliche Intelligenz (Ipai), der in Heilbronn entstehen wird. Am Richtfest nahm auch Ipai-Geschäftsführer Moritz Gräter teil. Gerade beim Thema Künstliche Intelligenz (KI) spielten Start-ups eine ganz entscheidende und wichtige Rolle, so Gräter. Es gebe bereits eine enge Kooperation zwischen den Campus Founders und dem Ipai.

Die Vorreiter beim Thema KI sind ganz klar die Start-ups. Die gründen erste Unternehmen mit konkreten Anwendungsfällen.

Kreisrund soll der neue Innovationspark für Künstliche Intelligenz einmal sein. Ipai

Der Heilbronner Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) zeigte sich beeindruckt vom Rohbau und der besonderen Architektur. "Ich denke, wir müssen daran arbeiten, dass junge Menschen überall in Deutschland wissen, wenn ich eine gute Unternehmensidee habe, dann gibt es nirgendwo bessere Voraussetzungen als hier in Heilbronn", so Mergel. Ein besonderes Lob gab es an die Verantwortlichen der Dieter-Schwarz-Stiftung, die das alles ermögliche.

Wissen schafft Wirtschaftskraft und Wohlstand.

Campus Founders bereits auf Bildungscampus

Seit 2019 gibt es die Campus Founders auf dem Heilbronner Bildungscampus. Finanziert wird das Projekt von der Dieter-Schwarz-Stiftung, also der Stiftung des Lidl-Gründers und Heilbronner Ehrenbürgers. Aktuell sind die Campus Founders noch in den Räumen der früheren Bibliothek des Bildungscampus.

Künstliche Intelligenz bei vielen im Fokus

2023 seien rund 100 Start-ups in Heilbronn betreut worden, heißt es. Manche jungen Gründerinnen oder Gründer sind über ein Förderprogramm oft nur ein paar Monate im "Campus Lab" in Heilbronn. Allerdings entsteht dadurch ein Netzwerk, manche Start-ups entscheiden sich in Folge auch bewusst für den Standort Heilbronn für ihre junge Firma. Gut 75 Prozent der Teams bei den Campus Founders befassten sich mit Geschäftsideen rund um den Themenbereich Künstliche Intelligenz. Die Teams bestehen meist aus zwei bis drei Personen.

Wohlfühlatmosphäre für Gründerinnen und Gründer

Wer dort die jetzigen Räume betritt, fühlt sich eher wie in einem privaten Wohnzimmer. Überall stehen Sofas, viele Pflanzen, ein Tischkicker und es gibt eine Kaffeeecke. Startup-Gründer sollen sich hier wohlfühlen und in den kreativen Austausch kommen.

Campus Founders SWR

Geschäftsführer der Campus Founders ist seit 2019 Oliver Hanisch. Er lebte zuvor in Kalifornien und hat selbst schon Unternehmen gegründet. Er war ganz nah dran an der amerikanischen Startup-Szene.

Fitnessstudio für Gründer

Die Campus Founders vergleicht Oliver Hanisch gerne mit einem Fitnessstudio. Hier gebe es individuelle Angebote und eine entsprechende Infrastruktur für Gründer. Der Startup-Schmiede ist wichtig, viel Wissen zu vermitteln, wie man eine Geschäftsidee in die Praxis umsetzt.

Dazu nutzen die Campus Founders ihr Netzwerk. Die Macher sprechen allerdings lieber von einem "Ökosystem". Es gibt viele Kontakte zu Hochschulen und Unternehmen sowie Firmenchefs. Hinzu kommt ein individuelles Coaching.