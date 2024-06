An diesem Wochenende dreht sich in Friedrichshafen alles um den Amateurfunk. Von Freitag bis Sonntag findet die Messe "HAM Radio" auf dem Messegelände statt.

Auf dem Messegelände in Friedrichshafen treffen sich am Wochenende Tausende Amateurfunkerinnen und Amateurfunker auf der Messe "HAM Radio". Sie gilt als Europas größte Fachmesse für Amateurfunker.

Mehr als 300 Aussteller zeigen ihre Produkte – darunter Funkgeräte, Antennen und Zubehör. Auf einem Flohmarkt können Amateurfunkerinnen und Amateurfunker laut Veranstalter gebrauchte Geräte oder Ersatzteile kaufen.

Der Flohmarkt bei der Messe "HAM Radio". Pressestelle Messe Friedrichshafen/Felix Kästle

Funkkontakt mit Inseln auf der ganzen Welt

In diesem Jahr steht die Messe unter dem Motto "60 Jahre Islands On The Air: Technik trifft Abenteuer". Namensgebend ist der Funk-Wettbewerb "Islands On The Air", bei dem es darum geht, Funkkontakte mit möglichst vielen Inseln auf der ganzen Welt herzustellen. Dazu gibt es auf der Messe eine Sonderausstellung.

Jugendliche vom Amateurfunk begeistern

Außerdem soll auf der Messe die Jugend für den Amateurfunk begeistert werden. Das sogenannte Ham Camp bietet laut Messegesellschaft Möglichkeiten zum Ausprobieren und Vernetzen. Junge Funk-Fans dürfen außerdem in einer Messe-Halle übernachten und können Gleichaltrige kennenzulernen, die ihre Leidenschaft teilen.

Auf dem Programm stehen zudem zahlreiche Vorträge. Partner der Messe ist der Deutsche Amateur-Radio-Club (DARC). Die "HAM Radio" hat am Freitag und Samstag jeweils von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 9 bis 15 Uhr geöffnet. Im vergangenen Jahr kamen mehr als 11.000 Besucherinnen und Besucher.