"Aqua Fisch" in Friedrichshafen zeigt neue Trends

per Mail teilen

Angelsportler, Fliegenfischer und Aquarienbesitzer treffen sich an diesem Wochenende auf der Messe "Aqua Fisch" in Friedrichshafen. Drei Tage lang dreht sich alles um Fische.

In Friedrichshafen findet an diesem Wochenende die Messe "Aqua Fisch" statt. Etwa 120 Aussteller präsentieren Neuheiten und Trends rund um die Haltung und das Fangen der Wasserbewohner. Die internationale Messe findet zum 30. Mal statt. Im vergangenen Jahr kamen gut 18.000 Besucherinnen und Besucher.

Messe "Aqua Fisch" zeigt unterschiedliche Aspekte

Bei der "Aqua Fisch" erfahren Interessierte etwa, wie sie eine ästhetisch anspruchsvolle Unterwasserlandschaft gestalten können. In Schaubecken lassen sich zahlreiche Fischarten beobachten. Dazu gibt es ein Filmfestival übers Fliegenfischen, Vorträge über umweltfreundliche Köder, Testbecken zum Probeangeln und in einer Kochshow verschiedene Fisch-Rezepte.

Wie der Geschäftsführer des Landesfischereiverbandes Baden-Württemberg (LFVBW) in einer Pressemitteilung der Messe zitiert wird, ist Angeln für viele ein Lifestyle geworden. Beim heutigen Angeln gehe es nicht mehr nur um das Fangen von Fischen. Vieles drehe sich um das richtige Gerät, die Technik und das Naturerlebnis, so André Schiwon. Auch der Schutz der Gewässer spiele dabei eine wichtige Rolle. Der Verband informiert deshalb auf der Messe auch über den Gewässerschutz.

Aktionstag in Friedrichshafen widmet sich der Garnele

Am Samstag steht zudem die Garnele auf der Messe im Mittelpunkt. Bei einem Aktionstag stellen preisgekrönte Garnelenzüchterinnen und -züchter in Friedrichshafen ihre schönsten Tiere vor. Sie haben bei der Messe eine eigene Aktionsfläche mit 20 Schaubecken. Bei Vorträgen des Aquaristik-Forums geht es um Pflege und Zucht von Garnelen. So erfahren Interessierte zum Beispiel, bei welchem ph-Wert im Wasser sich die wirbellosen Tiere besonders wohlfühlen und wie Krankheiten erkannt werden können.