Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

6:14 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Es bleibt vorerst regnerisch und gewittrig in Baden-Württemberg. Heute lockern die Wolken im Süden auf und es wird im Laufe des Tages überall trocken. Dennoch sind vereinzelt Schauer und Gewitter möglich. Wärmer und freundlicher wird das Wetter am Wochenende. Zum Start in die neue Woche rechnet SWR-Wetterexpertin Claudia Kleinert dann aber wieder mit neuen kräftigen Schauern im Land. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (40 MB | MP4)

6:08 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg In Konstanz beginnt heute die Internationale Bodenseewoche. Es ist die größte Wassersportveranstaltung in der Region - die Veranstalter erwarten insgesamt mehr als 10.000 Besucherinnen und Besucher. Bei der Bodenseewoche messen sich laut Veranstalter rund 160 Segelboote bei Regatten und Wettfahrten. In der Molkerei "Landliebe" in Schefflenz (Neckar-Odenwald-Kreis) ist heute zum letzten Mal der Werksverkauf geöffnet. Die Unternehmensgruppe Theo Müller will die Landliebe-Standorte in Schefflenz und Heilbronn bis Sommer 2026 schließen. Das Innenministerium Baden-Württemberg, das Polizeipräsidium Freiburg und die Stadt Freiburg wollen heute ihre Sicherheitspartnerschaft offiziell verlängern. Die 2017 geschlossene Partnerschaft "Sicherer Alltag" soll die Kriminalität in der Stadt senken und das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger in Freiburg stärken.

6:04 Uhr Lkw kollidiert mit Auto - A5 stundenlang gesperrt Wegen eines Unfalls in der Nähe von Achern (Ortenaukreis) war die A5 stundenlang voll gesperrt. Ein Lkw-Fahrer wollte mit seinem Fahrzeug gestern Abend in Fahrtrichtung Karlsruhe von der rechten auf die mittlere Fahrspur wechseln, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Dabei habe er ein Auto touchiert, vermutlich aus Unachtsamkeit. Die Fahrer der beiden Fahrzeuge wurden bei der Kollision leicht verletzt. Die Autobahn war für Aufräumarbeiten mehrere Stunden voll gesperrt. Kurz nach Mitternacht war die Strecke wieder frei. Sendung am Fr. , 24.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:01 Uhr Antisemitismusbeauftragter Blume kritisiert Netanjahu Der Antisemitismusbeauftragte von Baden-Württemberg, Michael Blume, hat die israelische Regierung scharf im Zusammenhang mit dem andauernden Krieg im Gazastreifen kritisiert. Seiner Meinung nach erweist Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mit seinem Verhalten dem Kampf gegen Antisemitismus einen Bärendienst. "Wir merken deutlich, dass der israelbezogene Antisemitismus stark zunimmt", sagte Blume der Deutschen Presse-Agentur. "Rechtsextremisten aus Israel, den USA und Europa, aber auch die Regierung Netanjahu benutzen den Antisemitismus-Vorwurf inflationär und instrumentalisieren ihn - das hilft uns überhaupt nicht, wenn wir Antisemitismus ehrlich bekämpfen wollen."