Gut 30.000 Besucher sind gekommen. Das Wetter hat mitgespielt, die Veranstalter sehen die Horber Ritterspiele als vollen Erfolg. Die Europameisterschaft hat sich aber ausgewirkt.

Die Stimmung bei den Horber Ritterspielen war wieder sehr sehr gut, so Oberbürgermeister Peter Rosenberger (CDU) zum SWR. Aber ausgerechnet der erste Abend, "Horber Abend" genannt, bei dem man das Festgelände kostenlos betreten kann, war deutlich schlechter besucht als sonst. Das war der Abend des EM-Auftakts Deutschland gegen Schottland.

Samstag und Sonntag hat sich die Fußball-Europameisterschaft deutlich weniger ausgewirkt. Am Wochenende wurden mehr Tickets verkauft als sonst. Das Wetter war optimal, so OB Peter Rosenberger: Regen nur in der Nacht, bei Tag viel blauer Himmel, aber nicht zu heiß.

Im Mittelalter waren kämpfende Frauen in Rüstung wohl eine große Ausnahme. Bei den Horber Ritterspielen begeisterte aber nicht nur die ukrainische Reiterin Anna Bashenko als Prinzessin Ajuta das Publikum. Pressestelle Foto Weber Haigerloch

Einmal im Jahr geht es in Horb (Kreis Freudenstadt) zu wie im Mittelalter. Die Ritterspiele erinnern an den Horber Vertrag von 1495, mit dem der spätere Kaiser Maximilian einen lang schwelenden Erbfolgestreit um den Thron besiegelt hat.

Hofnarr Maxx, König Maximilian und der jugendliche Herzog Ulrich am Neckarufer in Horb Pressestelle Foto Weber Haigerloch

An diesem Wochenende ist der Horber Vertrag zum 26. Mal gefeiert worden. Wie immer mit einem großen Ritterturnier, Feuershows, Gauklern und Markthändlern. Manche Mittelalter-Liebhaber haben ihr Lager am Neckarufer aufgeschlagen und drei Tage lang gelebt, geschlafen und gegessen wie anno dazumal.