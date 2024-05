Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

6:31 Uhr Zwei Unfälle zwischen Fahrzeugen und Zügen Innerhalb weniger Stunden hat es gestern in Baden-Württemberg gleich zwei Unfälle zwischen Fahrzeugen und Zügen gegeben: In Überlingen (Bodenseekreis) war der Fahrer eines Kleintransporters auf einen unbeschrankten Bahnübergang gefahren. Ein herannahender Zug stieß seitlich in den Transporter und schleifte diesen mehrere Hundert Meter mit. Der 29-Jährige erlag seinen Verletzungen. Deutlich glimpflicher ging ein Vorfall in Bretten (Kreis Karlsruhe) aus. Dort war nach Angaben der Polizei in der Pforzheimer Straße ein Auto von einem Parkplatz rückwärts auf die Gleise gerollt. Die Fahrerin saß zum Zeitpunkt des Unfalls nicht im Auto. Sendung am Mi. , 22.5.2024 14:00 Uhr, SWR4 am Nachmittag, SWR4

6:14 Uhr So wird das Wetter in Baden-Württemberg Damit zu einem Blick auf das Wetter: Heute Vormittag regnet es im Süden und in der Mitte Baden-Württembergs, sonst scheint ab und zu die Sonne. Ab dem Mittag entwickeln sich häufig Schauer und teils schwere Gewitter. Vor allem in Württemberg besteht örtlich Unwettergefahr durch Starkregen. Die Temperaturen steigen auf 14 Grad rund um die Alb und bis zu 22 Grad im Rhein-Neckar-Raum. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (38,1 MB | MP4)

6:09 Uhr Das wird heute wichtig in Baden-Württemberg Heute vor 75 Jahren hat der Parlamentarische Rat das Grundgesetz verkündet, einen Tag später trat es in Kraft. Zur Feier des Jubiläums finden heute in ganz Baden-Württemberg verschiedene Veranstaltungen statt. Im Zentrum steht die Grundgesetz-Geburtstagsparty der Landeszentrale für politische Bildung in Freiburg. In Stuttgart wird heute das Klima-Mahnmal im Eckensee vor der Oper abgebaut. Ein Sturm riss im Sommer 2021 Teile des Operndachs herunter. Die Politik ließ das zerknüllte Kupferdach als Denkmal aufstellen. Nun lässt es das Finanzministerium abreißen, was auch für Kritik sorgt. In Friedrichshafen beginnt heute das internationale Bodensee-Symposium zu Museen. Es wird zum Beispiel darüber diskutiert, welche Rolle Museen bei der gesellschaftspolitischen Meinungsbildung spielen.

6:01 Uhr 75 Jahre Grundgesetz: Veranstaltungen in ganz BW Wie vorhin schon erwähnt, feiert das Grundgesetz heute 75. Geburtstag: Am 23. Mai 1949 hat es der Parlamentarische Rat verkündet. Zur Feier des Jubiläums finden heute in ganz Baden-Württemberg verschiedene Veranstaltungen statt. Hier ein Überblick: Freiburg: Ab 10 Uhr - Ganztägige Grundgesetz-Geburtstagsparty der Landeszentrale für politische Bildung mit Vorträgen, Gesprächen und Aktionen Stuttgart: 18 Uhr - Veranstaltung und Diskussion, unter anderem mit dem ehemaligen Vizepräsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Ferdinand Kirchhof Karlsruhe: 18 Uhr - Menschenkette des "Bündnis für Demokratie und Menschenrechte" um das Bundesverfassungsgericht Tübingen: 18 Uhr - Dialogveranstaltung "Unser Grundgesetz: Auftrag für den demokratischen Alltag?" von Mitgliedern des Tübinger Bündnisses für Demokratie und Menschenrechte Karlsruhe: 19 Uhr - Podiumsgespräch mit der Verfassungsrichterin Gabriele Abels und dem Professor für Zeitgeschichte, Philipp Gassert Schwäbisch Gmünd: 19 Uhr - Vortrag von Historiker Peter Zolling und anschließende Diskussion