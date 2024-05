In Lech am Arlberg ist ein Braunbär gesichtet worden. Eine Wildkamera lieferte entsprechende Bilder, ein Experte bestätigte die Sichtung.

In Lech am Arlberg (Vorarlberg) ist ein Bär unterwegs. Das zeigen Bilder einer Wildkamera. Der Landeswildökologe Hubert Schatz bestätigte nach der Analyse der Spuren, dass es sich bei dem Tier um einen Braunbären handelt. Man gehe aktuell davon aus, dass der junge, männliche Bär aus Trient in Italien über das Lechtal nach Lech gekommen sei, so das Land Vorarlberg in einer Mitteilung.

Es besteht kein Grund zur Panik.

Bisher sei nicht bekannt, ob der Bär Verhaltensauffälligkeiten zeige. Für Einwohner und Touristen bestehe kein Grund zur Panik, heißt es weiter. Dennoch sollten etwa Wanderer aufmerksam sein, auf den markierten Wegen bleiben und ihre Hunde anleinen. Außerdem rät das Land, Tiere wie Kühe oder Ziegen nachts in Ställe zu bringen und Bienenstöcke mit einem Elektrozaun abzusichern. Wer den Bären sieht, sollte umgehend die Polizei, die zuständige Bezirkshauptmannschaft oder den Landeswildökologen informieren.

2023 fotografieren Wanderer einen Bären im Allgäu

Im vergangenen Jahr war auch im Oberallgäu ein Braunbär unterwegs: Wanderer hatten das Tier damals im Hintersteiner Tal entdeckt und fotografiert.