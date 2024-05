Die A81 im Kreis Ludwigsburg ist nach einer Vollsperrung wegen zwei Unfällen wieder befahrbar. Gegen 22 Uhr wird sie zur Bergung eines Lkw-Wracks in Richtung Stuttgart erneut gesperrt

Die A81 ist nach der Vollsperrung am Mittwochnachmittag im Kreis Ludwigsburg wegen eines Brands in der einen Fahrtrichtung und einem Unfall in der anderen wieder befahrbar. In beiden Fahrtrichtungen ging es am späten Nachmittag zunächst aber nur langsam voran. In der Nacht soll die A81 bei Pleidelsheim in Richtung Stuttgart wegen der Bergung eines Fahrzeugwracks dann erneut gesperrt werden.

Feuer auf Lkw auf der A81

Bei Pleidelsheim in Richtung Stuttgart hatte ein Lastwagen beladen mit insgesamt 20 Tonnen schweren, großen Papierrollen gebrannt. Ein Teil der Fahrbahn wurde am Nachmittag wieder freigegeben. Um das Wrack des ausgebrannten Lastwagens zu bergen, soll die A81 bei Pleidelsheim in Richtung Stuttgart dann am späten Abend erneut gesperrt werden. Mit der Bergung werde gegen 22 Uhr begonnen, wie die Polizei mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen wurde durch den Brand niemand verletzt. Feuerwehrleute mussten die Papierrollen einzeln abladen und löschen.

Unfall zwischen Ludwigsburg-Süd und Möglingen

Auf der Gegenfahrbahn in Richtung Heilbronn kam es unabhängig vom Feuer zu einem Unfall. Dabei wurden nach bisherigen Erkenntnissen drei Menschen verletzt, als zwischen Ludwigsburg-Süd und Möglingen vier Autos ineinander krachten.