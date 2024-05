Kurz und informativ - das Wichtigste für den Morgen und den Tag. Aktuelle Nachrichten für Baden-Württemberg live in unserem SWR Aktuell Newsticker, heute von Michael Ströbel.

6:28 Uhr Überholmanöver missglückt - Autos stoßen frontal zusammen Bei einem missglückten Überholmanöver eines 18 Jahre alten Autofahrers sind nahe Herrenberg-Haslach (Kreis Böblingen) zwei Fahrzeuge frontal zusammengeprallt. Der 18-Jährige wurde schwer verletzt und kam per Rettungshubschrauber ins Krankenhaus, wie die Polizei gestern Abend mitteilte. Der 28 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos erlitt leichte Verletzungen und wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Die Straße wurde nach dem Unfall gesperrt. Sendung am Mi. , 22.5.2024 6:00 Uhr, SWR4 BW am Morgen, SWR4 Baden-Württemberg

6:17 Uhr Wetter in Baden-Württemberg: Wechsel zwischen Sonne und Wolken Heute gibt es immer wieder etwas Regen oder kurze Schauer. Ebenso sind am Nachmittag einzelne Gewitter möglich. Die Temperaturen pendeln zwischen 15 und 23 Grad. Auch nach Abzug des Tiefdruckgebietes "Lisa" wird es nach Angaben eines Sprechers des Deutschen Wetterdienstes vorerst kein schönes Wetter für Baden-Württemberg geben. Bis tief in die nächste Woche bleibe es durchwachsen, Schauer und Gewitter bestimmen die kommenden Tage. Das aktuelle Wetter für euren Ort findet ihr immer in unserer SWR Aktuell-App oder auf unserer Wetter-Seite. Den Wetterbericht aus der SWR Aktuell-Sendung von gestern Abend seht ihr hier: Video herunterladen (37,9 MB | MP4)

6:11 Uhr Das wird heute wichtig Heute ist der ist Internationale Tag der Artenvielfalt. Er soll daran erinnern, wie wertvoll und bedroht die Artenvielfalt auf unserem Planeten ist. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass es diese einzigartige Flora und Fauna auf der Welt gibt. In Freiburg beginnt der Prozess gegen einen Fahrlehrer wegen sexueller Belästigung. Der 37-Jährige soll als Fahrlehrer in Rottweil und Freiburg unter anderem mehrere Fahrschülerinnnen sexuell belästigt haben. Auf der Insel Reichenau beginnt die Jahrestagung der Unesco-Welterbestätten in Deutschland. Die Tagung findet in diesem jahr unter dem Motto "Grenzen überwinden, neue Horizonte entdecken" gemeinsam mit World Heritage Experience Switzerland am Bodensee statt. Tagungsort ist ab Donnerstag Konstanz.

6:06 Uhr Keine Verletzten bei Brand in Werkstatt auf Aussiedlerhof Sohl Am Dienstagabend hat es in einer Werkstatt auf dem Aussiedlerhof in Sohl (Kreis Karlsruhe) gebrannt. Gegen 18:50 Uhr wurde die Polizei zum Gelände gerufen. Flammen schlugen aus dem Dachstuhl des Werkstattanbaus, die Rauchwolke war bereits kilometerweit zu sehen. Nach Angaben der Polizei wurden bei dem Brand keine Menschen oder Tiere verletzt. Bei den Löscharbeiten der Feuerwehr war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz. Gemeinsam versuchten die Einsatzkräfte zu verhindern, dass die Flammen auf das Wohnhaus übergreifen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Weingarten Polizeihubschrauber im Einsatz Kreis Karlsruhe: Brand in Werkstatt auf dem Aussiedlerhof Sohl Am Dienstagabend ist es zu einem Brand im Aussiedlerhof Sohl in Weingarten gekommen. Tiere und Menschen seien unverletzt in Sicherheit gebracht worden, so die Polizei.