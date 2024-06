Rund 400 historische Fahrzeuge bei 20. Veteranenralley in Freiamt

Oldtimerautos- und Motorräder faszinierten an diesem Wochenende Motorfans in Freiamt. Es gab wieder hunderte gut erhaltene Oldtimer auf den Straßen und eine Jubiläumsralley.

Ein Duft von Benzin lag in der Luft, denn am Wochenende wurde Freiamt (Landkreis Emmendingen) zum Mekka für viele Oldtimerfans. Die Veranstalter gehen von mehreren tausenden Besucherinnen und Besuchern aus. Rund 400 Autos konnten bei schönem Wetter und guter Stimmung bewundert werden. Nicht nur Oldtimerliebhaber aus der Region, sondern auch aus Norddeutschland und den Nachbarländern Österreich, Schweiz und Frankreich hat es nach Südbaden gezogen.

"Das größte rollende Museum Deutschlands"

Highlight: Oldtimerparade

Höhepunkt war die Oldtimerparade am Sonntag. Dieses Jahr feiert die Parade 20. Geburtstag. Nur während der Corona-Pandemie musste sie einmal ausfallen. Mitfahren dürfen hier alle Autos, die mindestens 30 Jahre alt sind oder ein "H" am Kennzeichen haben. Die Oldtimer-Liebhaber fahren nicht nur gemeinsam durch die Region, sondern absolvieren auch bestimmte Fahrprüfungen. Beispielsweise müssen die Teilnehmenden in einem bestimmten Abstand an Fähnchen vorbeifahren. Ein kleiner Wettbewerb unter den Autofahrern. Das entspricht alten Regularien des Veteranenfahrzeugverbandes (VFV), bei dem der Motorsport Racing Team Freiamt e.V. Mitglied ist, erzählt Frank Kircherer, Veteranenreferent und Moderator der Oltimer-Parade. Die Organisation des Events beginnt schon über ein Jahr im Voraus, so Nicole Reifert, Vorsitzende des Motorsport Racing Team Freiamt.

Nicole Reifert, Vorsitzende des Motorsport Racing Team Freiamt e.V. sagte dem SWR zur Organisation und zu den Fahrprüfungen während der Rally:

Keine Umwelt- und Lärmbeschwerden

Die alten Benziner sind von den Fahrverbot in Umweltzonen ausgenommen - wenn sie ein H im Kennzeichen haben. Für die Ralley mussten die Veranstalter entsprechende Genehmigung beim Landratsamt einholen. "Wir haben noch nie ein Nein erhalten", freut sich Nicole Reifert. Die erste Vorsitzende des Motorsport Racing-Team Freiamt erzählt, dass sich auch die Anwohnerinnen und Anwohner nicht über den Lärm der alten Autos beschweren.

SWR-Reporter Owusu Künzel berichtet von der Oldtimer-Parade beim 20. Veteranen-Festival für historische Fahrzeuge in Freiamt: