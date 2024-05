Baubeginn für Wärmenetz in Hilzingen verzögert sich weiter

Die Gemeinde Hilzingen (Kreis Konstanz) übt scharfe Kritik an der Bundesregierung. Weil seit Monaten eine Förderzusage fehlt, verzögert sich der Ausbau des kommunalen Wärmenetzes.

Die Gemeinde Hilzingen kann eigenen Angaben zufolge noch immer nicht mit dem Bau eines 15 Millionen Euro teuren Wärmenetzes beginnen, weil seit Monaten eine Förderzusage des Bundes fehlt. Es geht um sechs Millionen Euro. Die Kommune kritisiert deshalb nun wiederholt die Bundesregierung.

SWR-Reporter Dirk Polzin hat mit dem Hilzinger Bürgermeister Holger Mayer über die aktuelle Situation gesprochen:

Spatenstich war für Mai geplant

Eigentlich hätte diesen Monat Spatenstich für das 13 Kilometer lange Wärmenetz sein sollen. Doch ohne Förderbescheid des Bundes dürfen die Arbeiten nicht beginnen, so die Gemeinde. Dabei sei alles vorbereitet: Man habe ein Grundstück für die Heizzentrale, der Verlauf der Wärmeleitungen stehe fest, die nötigen Baufirmen stünden parat. Und auch Abnehmer gibt es: Über 200 Gebäudebesitzer wollen der Gemeinde zufolge einen Anschluss an das Wärmenetz.

Verzögerungen führen zu viel Ärger

Umso ärgerlicher seien die Verzögerungen, erklärte Bürgermeister Holger Mayer (parteilos) dem SWR. Dies gelte auch für den Investor, die solarcomplex AG aus Singen (Kreis Konstanz), die bereits Geld in das Projekt investiert habe. Sie will mit ihm ihr schon bestehendes kleines Wärmenetz in Hilzingen auf eine dann rund 20 Kilometer lange Trasse ausbauen. Wärme erzeugen will die Firma mit Biogas und Holzhackschnitzeln.

Damit es doch noch vorangeht, hatte die Firma zusammen mit der Gemeinde bereits mehrere Bundestagsabgeordnete der Region für das Thema sensibilisiert und am Donnerstag auch mehrere Medienvertreter darüber informiert. "Wir versuchen natürlich weiterhin, den Druck in Richtung Berlin aufrechtzuerhalten", so Bürgermeister Mayer. Wenn man große Klimaschutzziele ausrufe und diese vorantreiben wolle, müsse auch die notwendige Finanzierung dafür bereitgestellt werden.

Förderstau kontraproduktiv für die Energiewende

Mayer befürchtet durch die Verzögerungen auch, dass manche, die einen Anschluss an das Wärmenetz haben möchten, die Akzeptanz für das Vorantreiben der Wärmewende verlieren, wenn sie so lange warten müssen. Zudem kämen viele Kommunen nicht damit zurecht, wenn sie künftig zur Wärmeplanung gesetzlich verpflichtet würden und gleichzeitig ein derartiges Chaos bei den Förderprogrammen herrsche.